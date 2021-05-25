Prefeitura de Iúna vai contratar 24 profissionais temporários

A carga horária é de 40 horas semanais e os salários variam de R$ 913,82 a R$ 2.241,64. As vagas são para profissionais com nível fundamental e médio/técnico.

Os candidatos precisam ter registro ativo no respectivo conselho de classe da profissão quando solicitado, morar na área de atuação há pelo menos dois anos antes ao ato da posse, dentre outros requisitos que constam no edital.