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Seleção

Prefeitura de Iúna vai contratar 24 profissionais temporários

Carga horária é de 40 horas semanais e os salários variam de R$ 913,82 a R$ 2.241,64. Interessados podem se inscrever até o dia 31 de maio

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 16:49

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 mai 2021 às 16:49
Prédio da Prefeitura de Iúna
Prefeitura de Iúna seleciona profissionais da Saúde Crédito: Divulgação/Prefeitura de Iúna
A Prefeitura de Iúna, município que fica ao Sul do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar 24 profissionais temporários que terão atuação voltada para o combate ao coronavírus
A carga horária é de 40 horas semanais e os salários variam de R$ 913,82 a R$ 2.241,64. As vagas são para profissionais com nível fundamental e médio/técnico.

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As oportunidades são para os seguintes cargos:
  • Técnico em enfermagem (5)
  • Agente de controle de endemias (7)
  • Agente comunitário de saúde nas seguintes localidades: Rio Claro (1); Santa Clara (Caetés e Pedregulho) (1); Pequiá (Sede) (1); Fazenda Alegria (1); Pouso Alto (1); Água Santa e Bálsamo (1); Iúna Sede (2); Córrego Boa Sorte (1); Córrego da Reserva (1); Córrego Trindade (1) e Córrego São Cristóvão (1)
Os candidatos precisam ter registro ativo no respectivo conselho de classe da profissão quando solicitado, morar na área de atuação há pelo menos dois anos antes ao ato da posse, dentre outros requisitos que constam no edital.
As inscrições podem ser feitas das 10 horas do dia 26 de maio de 2021 até as 17 horas do dia 31 de maio, no site da prefeitura.  Os candidatos serão avaliados por meio de análise de títulos e experiência profissional. A seleção tem validade até o dia 31 de dezembro de 2021 e não será prorrogada.

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