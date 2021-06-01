Guarda e Bombeiros socorrem grávida em trabalho de parto em calçada de Linhares

Mulher em situação de rua entra em trabalho de parto no Centro de Linhares Crédito: Divulgação

Segundo informações da Guarda, os agentes estavam retornando de uma ocorrência de trânsito quando foram acionados para prestar socorro a uma mulher em situação de rua, que estava em trabalho de parto no Centro do município. Os guardas municipais prestaram os primeiros socorros e acionaram o Corpo de Bombeiros, que socorreram a mulher para o Hospital Rio Doce.

O agente Santos, um dos profissionais da Guarda Municipal envolvidos na ocorrência, explica que a equipe fez o possível para manter a gestante tranquila.

"Nesses momentos de tensão, de emoção, precisamos ter tranquilidade e, ao mesmo tempo, agilidade e segurança. Conduzimos da melhor maneira possível até a chegada dos nossos amigos bombeiros”, conta.

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Os agentes relataram que foi a primeira ocorrência relacionada a parto que eles atenderam desde que entraram para a Guarda Civil de Linhares.

BEBÊ NASCEU SAUDÁVEL

De acordo com informações obtidas com o hospital, a mulher deu à luz uma bebê. A criança nasceu por volta de 0h30, saudável e pesando cerca de 2,4 quilos. Ela continua internada, em observação.

Segundo a Prefeitura de Linhares , a mulher em situação de rua é natural de São Mateus e já era monitorada pelas equipes de abordagem social da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ela chegou a passar pela Casa de Acolhida, mas retornou às ruas.