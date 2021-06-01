Guarda e Bombeiros socorrem grávida em trabalho de parto em calçada de Linhares

Uma mulher em situação de rua de 30 anos entrou em trabalho de parto na noite desta segunda-feira (31) às margens da BR 101, no Centro de Linhares, Norte do Espírito Santo. Ela foi atendida pela Guarda Municipal e pelo Corpo de Bombeiros. A gestante foi socorrida para o Hospital Rio Doce, onde a bebê nasceu saudável. Mãe e filha estão sendo acompanhadas na unidade.
Segundo informações da Guarda, os agentes estavam retornando de uma ocorrência de trânsito quando foram acionados para prestar socorro a uma mulher em situação de rua, que estava em trabalho de parto no Centro do município. Os guardas municipais prestaram os primeiros socorros e acionaram o Corpo de Bombeiros, que socorreram a mulher para o Hospital Rio Doce.
O agente Santos, um dos profissionais da Guarda Municipal envolvidos na ocorrência, explica que a equipe fez o possível para manter a gestante tranquila.
"Nesses momentos de tensão, de emoção, precisamos ter tranquilidade e, ao mesmo tempo, agilidade e segurança. Conduzimos da melhor maneira possível até a chegada dos nossos amigos bombeiros”, conta.
Os agentes relataram que foi a primeira ocorrência relacionada a parto que eles atenderam desde que entraram para a Guarda Civil de Linhares.
BEBÊ NASCEU SAUDÁVEL
De acordo com informações obtidas com o hospital, a mulher deu à luz uma bebê. A criança nasceu por volta de 0h30, saudável e pesando cerca de 2,4 quilos. Ela continua internada, em observação.
Segundo a Prefeitura de Linhares, a mulher em situação de rua é natural de São Mateus e já era monitorada pelas equipes de abordagem social da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ela chegou a passar pela Casa de Acolhida, mas retornou às ruas.
Ainda conforme a prefeitura, a família da mulher já foi comunicada sobre o parto. Mãe e filha serão acompanhadas por psicólogos, enfermeiros e por profissionais do serviço social.