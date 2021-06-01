Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Às margens da BR 101

Guarda e Bombeiros socorrem grávida em trabalho de parto em calçada de Linhares

A mulher de 30 anos foi levada para o Hospital Rio Doce. A bebê nasceu saudável e está sendo acompanhada, com a mãe, na unidade hospitalar
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 jun 2021 às 12:32

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 12:32

Mulher em situação de rua entra em trabalho de parto no Centro de Linhares Crédito: Divulgação
Uma mulher em situação de rua de 30 anos entrou em trabalho de parto na noite desta segunda-feira (31) às margens da BR 101, no Centro de LinharesNorte do Espírito Santo. Ela foi atendida pela Guarda Municipal e pelo Corpo de Bombeiros. A gestante foi socorrida para o Hospital Rio Doce, onde a bebê nasceu saudável. Mãe e filha estão sendo acompanhadas na unidade.
Segundo informações da Guarda, os agentes estavam retornando de uma ocorrência de trânsito quando foram acionados para prestar socorro a uma mulher em situação de rua, que estava em trabalho de parto no Centro do município. Os guardas municipais prestaram os primeiros socorros e acionaram o Corpo de Bombeiros, que socorreram a mulher para o Hospital Rio Doce.
O agente Santos, um dos profissionais da Guarda Municipal envolvidos na ocorrência, explica que a equipe fez o possível para manter a gestante tranquila.
"Nesses momentos de tensão, de emoção, precisamos ter tranquilidade e, ao mesmo tempo, agilidade e segurança. Conduzimos da melhor maneira possível até a chegada dos nossos amigos bombeiros”, conta.
Os agentes relataram que foi a primeira ocorrência relacionada a parto que eles atenderam desde que entraram para a Guarda Civil de Linhares.

BEBÊ NASCEU SAUDÁVEL

De acordo com informações obtidas com o hospital, a mulher deu à luz uma bebê. A criança nasceu por volta de 0h30, saudável e pesando cerca de 2,4 quilos. Ela continua internada, em observação.
Segundo a Prefeitura de Linhares, a mulher em situação de rua é natural de São Mateus e já era monitorada pelas equipes de abordagem social da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ela chegou a passar pela Casa de Acolhida, mas retornou às ruas.
Ainda conforme a prefeitura, a família da mulher já foi comunicada sobre o parto. Mãe e filha serão acompanhadas por psicólogos, enfermeiros e por profissionais do serviço social.

Veja Também

Covid: Linhares inicia vacinação de moradores de rua e de rodoviários

Carro fica com as rodas para cima após acidente no Centro de Linhares

Pai e madrasta de menina são presos suspeitos de espancamento em Linhares

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros guarda municipal Linhares ES Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida
Imagem de destaque
Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024
Imagem de destaque
Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados