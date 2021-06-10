Moradores relatam madrugada de tiros em Pinheiros

Moradores relatam barulho de tiros durante a madrugada em Pinheiros Crédito: Morador de Pinheiros

Segundo relato de moradores, o barulho começou por volta das 2h30 e durou até as 4h da madrugada, quando a Polícia Militar fez um patrulhamento pelas ruas da cidade.

No Boletim de Ocorrência, consta que os militares receberam diversas ligações e que estaria ocorrendo uma intensa troca de tiros entre indivíduos dos bairros Galileia e Domiciano.

Após as ligações, os militares fizeram um patrulhamento nos bairros Galileia, Domiciano, Vila Verde, Santo Antônio, onde, segundo a Polícia Militar, “há os principais pontos usados pelos criminosos como ponto de apoio para a efetuação de ações criminosas”.

Ainda de acordo com a PM, os policiais realizaram buscas, mas não localizaram nenhum suspeito.

Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que "não houve nenhum flagrante encaminhado à 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia relativo ao fato. No entanto, cabe destacar que a inteligência da Polícia Civil monitora as atividades criminosas em todos os ambientes e realiza trabalho investigativo contra o tráfico de drogas em todo o Estado".

Ainda segundo a PC, o Disque-Denúncia 181 é a melhor forma da população auxiliar a polícia com informações que levem à prisão de criminosos. "O sigilo é garantido e todas as informações são investigadas. O 190 deve ser acionado em caso de crime em andamento".

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