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Crime no Centro

Novo vídeo mostra assassino abordando e executando homem em Vitória

Nas imagens é possível ver que Lucas Martins caminhava acompanhado de outro rapaz quando foi surpreendido por duas pessoas em uma moto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2021 às 10:17

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 10:17

Novo vídeo mostra assassino abordando e executando homem no Centro de Vitória
Novo vídeo mostra assassino abordando e executando homem no Centro de Vitória Crédito: Reprodução / Leitor
Novas imagens de videomonitoramento mostram o momento em que Lucas da Silva Martins, 28 anos, é assassinado no Centro de Vitória. O crime aconteceu na Avenida Jerônimo Monteiro, próximo ao Escritório Social, vinculado à Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), na manhã desta quarta-feira (9). Para a polícia, o crime foi premeditado.
No vídeo é possível ver que Lucas caminhava acompanhado de outro rapaz quando foi surpreendido por duas pessoas em uma moto. Ele saiu correndo enquanto o garupa correu atrás dele efetuando disparos. No corpo da vítima foram encontradas 11 perfurações.
Outro disparo atingiu uma senhora que aguardava na fila com o irmão. Ela foi atingida no ombro. Também foi baleada a dona Ana Cunha Ferreira, 66 anos, que acompanhava o marido. Ela foi ferida na perna. As duas foram socorridas e levadas para o hospital e passam bem.
Para a polícia, o crime foi premeditado. Segundo informações do plantão da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), dois motoqueiros seguiram pela Avenida Beira-Mar. Lucas estava na fila para entrar no edifício das Repartições Públicas, onde está localizado o Escritório Social, na Avenida Jerônimo Monteiro. Outras pessoas também aguardavam na fila.

A VÍTIMA DA EXECUÇÃO

Execução
Lucas da Silva Martins, 28 anos, morto no Centro de Vitória, nesta quarta-feira (9) Crédito: Reprodução
Morador de Porto Novo, em Cariacica, Lucas aguardava para entrar no prédio da Sejus para assinar os documentos que certificam que ele estava cumprindo a liberdade provisória, ato que deveria realizar de dois em dois meses. Ele saiu da penitenciária em dezembro de 2020.
A Sejus havia informado que a vítima "cumpriu pena no sistema prisional no período de 06/10/2018 a 04/12/2020 pelo crime de tráfico de drogas. Ele também possui passagem por homicídio". A família não quis falar com a imprensa.

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