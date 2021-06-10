Novo vídeo mostra assassino abordando e executando homem em Vitória

Novo vídeo mostra assassino abordando e executando homem no Centro de Vitória Crédito: Reprodução / Leitor

No vídeo é possível ver que Lucas caminhava acompanhado de outro rapaz quando foi surpreendido por duas pessoas em uma moto. Ele saiu correndo enquanto o garupa correu atrás dele efetuando disparos. No corpo da vítima foram encontradas 11 perfurações.

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Outro disparo atingiu uma senhora que aguardava na fila com o irmão. Ela foi atingida no ombro. Também foi baleada a dona Ana Cunha Ferreira, 66 anos, que acompanhava o marido. Ela foi ferida na perna. As duas foram socorridas e levadas para o hospital e passam bem.

Para a polícia, o crime foi premeditado. Segundo informações do plantão da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), dois motoqueiros seguiram pela Avenida Beira-Mar. Lucas estava na fila para entrar no edifício das Repartições Públicas, onde está localizado o Escritório Social, na Avenida Jerônimo Monteiro. Outras pessoas também aguardavam na fila.

A VÍTIMA DA EXECUÇÃO

Lucas da Silva Martins, 28 anos, morto no Centro de Vitória, nesta quarta-feira (9) Crédito: Reprodução

Morador de Porto Novo, em Cariacica, Lucas aguardava para entrar no prédio da Sejus para assinar os documentos que certificam que ele estava cumprindo a liberdade provisória, ato que deveria realizar de dois em dois meses. Ele saiu da penitenciária em dezembro de 2020.