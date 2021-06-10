Novo vídeo mostra assassino abordando e executando homem em Vitória

Novas imagens de videomonitoramento mostram o momento em que Lucas da Silva Martins, 28 anos, é assassinado no Centro de Vitória. O crime aconteceu na Avenida Jerônimo Monteiro, próximo ao Escritório Social, vinculado à Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), na manhã desta quarta-feira (9). Para a polícia, o crime foi premeditado.
No vídeo é possível ver que Lucas caminhava acompanhado de outro rapaz quando foi surpreendido por duas pessoas em uma moto. Ele saiu correndo enquanto o garupa correu atrás dele efetuando disparos. No corpo da vítima foram encontradas 11 perfurações.
Outro disparo atingiu uma senhora que aguardava na fila com o irmão. Ela foi atingida no ombro. Também foi baleada a dona Ana Cunha Ferreira, 66 anos, que acompanhava o marido. Ela foi ferida na perna. As duas foram socorridas e levadas para o hospital e passam bem.
Para a polícia, o crime foi premeditado. Segundo informações do plantão da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), dois motoqueiros seguiram pela Avenida Beira-Mar. Lucas estava na fila para entrar no edifício das Repartições Públicas, onde está localizado o Escritório Social, na Avenida Jerônimo Monteiro. Outras pessoas também aguardavam na fila.
A VÍTIMA DA EXECUÇÃO
Morador de Porto Novo, em Cariacica, Lucas aguardava para entrar no prédio da Sejus para assinar os documentos que certificam que ele estava cumprindo a liberdade provisória, ato que deveria realizar de dois em dois meses. Ele saiu da penitenciária em dezembro de 2020.
A Sejus havia informado que a vítima "cumpriu pena no sistema prisional no período de 06/10/2018 a 04/12/2020 pelo crime de tráfico de drogas. Ele também possui passagem por homicídio". A família não quis falar com a imprensa.