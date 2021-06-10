Arrastão em Vila Velha: suspeito de roubo é atropelado e acaba preso

Dois homens fizeram um arrastão em um ponto de ônibus próximo a um shopping do bairro, por volta das 19h. Ao fugir, de bicicleta, os dois começaram a ser perseguidos pela polícia. Durante a fuga, um deles foi atropelado por um motociclista. Ele caiu no chão junto com uma arma falsa, utilizada no arrastão. O suspeito foi preso, já o comparsa conseguiu fugir.