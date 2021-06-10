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Jockey de Itaparica

Arrastão em Vila Velha: suspeito de roubo é atropelado e acaba preso

Criminosos assaltaram pessoas em um ponto de ônibus próximo a um shopping da região. Em seguida, começou uma perseguição policial, que terminou em atropelamento e prisão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2021 às 08:06

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 08:06

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viaturas da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 25 anos é suspeito de promover um arrastão na noite desta quarta-feira (9) em um ponto de ônibus do bairro Jockey de Itaparica. Ele acabou preso depois de ser atropelado durante a fuga, em Vila Velha.
Dois homens fizeram um arrastão em um ponto de ônibus próximo a um shopping do bairro, por volta das 19h. Ao fugir, de bicicleta, os dois começaram a ser perseguidos pela polícia. Durante a fuga, um deles foi atropelado por um motociclista. Ele caiu no chão junto com uma arma falsa, utilizada no arrastão. O suspeito foi preso, já o comparsa conseguiu fugir.
O homem atropelado precisou ser levado para o hospital para receber atendimento médico, depois passou a noite na Delegacia Regional de Vila Velha e foi encaminhado para o presídio.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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