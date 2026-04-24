Suspeito de assalto e roubo de R$ 630 mil em joalheria de Aracruz é preso

Um homem de 32 anos, que não teve o nome divulgado, foi preso nesta quinta-feira (23), em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, suspeito de participar de um roubo de cerca de R$ 630 mil em joias em uma joalheria no Centro da cidade em dezembro de 2025. O crime foi cometido por dois homens armados que entraram, renderam funcionários, clientes e fugiram com uma grande quantidade de bens valiosos.
A ação foi registrada por câmeras de segurança e, de acordo com a Polícia Civil, teria sido planejada. Um dos suspeitos chegou a ir ao local dias antes, se passando por cliente, adquiriu joias e realizou pagamento via Pix com o intuito de acobertar a real intenção, que era observar o funcionamento do estabelecimento.
No dia do crime, a dupla utilizou uma motocicleta e um carro de apoio para cometer o assalto e fugir logo em seguida. Com a ajuda do cerco eletrônico, a polícia conseguiu rastrear os deslocamentos antes e após o crime, inclusive com registro da fuga do município.
Durante depoimento, o suspeito confessou participação no roubo e deu detalhes sobre a ação. Segundo a polícia, as investigações continuam para localizar o segundo envolvido, que segue foragido, e apurar se há mais pessoas ligadas ao crime.