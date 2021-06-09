Com carro, mulher arrebentou o portão de acesso à área do Exército e entrou sem autorização Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A jovem de 25 anos que invadiu o 38º Batalhão de Infantaria (BI), na Prainha , em Vila Velha , vai responder a um processo na Justiça Militar, mas em liberdade. Os procedimentos para a soltura foram concluídos na noite desta quarta-feira (9), e ela foi liberada. Ela havia sido detida na noite de terça-feira (8), depois de derrubar o portão de acesso dirigindo um automóvel. Na área do Exército, a jovem foi perseguida por militares até ser contida.

O comandante do 38º BI, tenente-coronel Rodrigo Penalva, contou que a jovem passou o dia no Batalhão, acompanhada dos pais, e foram realizadas oitivas (coleta de depoimentos sobre o episódio). As informações apuradas foram submetidas à Justiça Militar, no Rio de Janeiro, unidade à qual o Exército do Espírito Santo está enquadrado.

Your browser does not support the audio element. Após invadir área do Exército, jovem é solta e vai responder em liberdade

Questionado sobre os crimes cometidos pela jovem, o tenente-coronel Penalva afirmou que ela vai responder por invasão e dano ao patrimônio.

Sobre a condição de saúde da jovem, que numa avaliação inicial do comandante parecia estar em surto, não houve detalhamento. O tenente-coronel Penalva disse que ela foi acompanhada por uma oficial médica no 38º BI, mas não foi possível aprofundar a análise clínica.

ENTENDA O CASO

A invasão ocorreu na noite de terça-feira. Com um carro, ela parou na guarita de entrada e disse a um militar que queria dormir no local. Após a recusa, ela deu ré, tomou distância e acelerou em direção ao portão principal, destruindo a estrutura. Lá dentro, foi perseguida pelos militares, tentou agredir alguns deles e acabou detida.

Em um primeiro momento, a jovem chegou a ser levada para uma delegacia de Polícia de Vila Velha, mas o delegado de plantão disse que não se tratava de um caso para a Polícia Civil, mas sim da União, por se tratar de uma área militar.

Em contato com a reportagem de A Gazeta pela manhã, o tenente-coronel Penalva informou que um laudo de prisão em flagrante seria feito para conduzi-la novamente à delegacia. O documento foi preparado para o registro do boletim de ocorrência, mas o comandante falou, já no início da noite, que a jovem não precisou ser levada à unidade da Polícia Civil porque o caso continuará a ser tratado na esfera militar.