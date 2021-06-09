Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carro arrebentou portão

"Não tinha acontecido antes", diz comandante do 38° BI sobre invasão

Segundo o comandante da unidade, o tenente-coronel Penalva, não havia registro de ocorrência semelhante no local. Mulher arrombou e invadiu área militar de carro na noite desta terça-feira (8)
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

09 jun 2021 às 09:53

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 09:53

Tropa do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, em Vila Velha, vai ajudar em cidades destruídas pelas chuvas no Sul do ES
Portaria do 38º Batalhão de Infantaria em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Na noite desta terça-feira (8), uma mulher invadiu a área militar do 38º Batalhão de Infantaria do Exército na Prainha, em Vila Velha. De carro, ela arrebentou o portão e entrou no local tendo de ser abordada e contida pelos militares. Um fato inusitado e que, pelo conhecimento do comandante da unidade, tenente-coronel Rodrigo Penalva, não havia sido registrado antes.
“Que eu tenha ciência, ali no 38º BI, algo dessa natureza ainda não tinha acontecido. A gente precisa ver a situação da moça, o que aconteceu, o que motivou isso. Isso tudo está sendo apurado. Mas, o fato em si, não. Não tínhamos esse registro, até então, desse tipo de ocorrência”, disse.
Segundo ele, um laudo de prisão em flagrante está sendo feito pelos militares. Em seguida, ela será encaminhada à delegacia de polícia. “Está sendo feito por nós um laudo de prisão em flagrante pelo que ela cometeu. A partir daí, lavrado esse auto, ela vai ser conduzida com a família para a Justiça Comum. A gente vai levá-la à delegacia, junto com o auto de prisão e, a partir daí, os desdobramentos serão feitos pela Justiça Comum”, explicou.

“QUERIA DORMIR”

Uma mulher de 25 anos invadiu a área do 38º Batalhão de Infantaria do Exército em Vila Velha, na noite desta terça-feira (8). Com um carro, ela parou na guarita de entrada e disse a um militar que queria dormir no local. Após a recusa, ela deu ré, tomou distância e acelerou em direção ao portão principal, afetando a estrutura. Lá dentro, foi perseguida pelos militares, tentou agredir alguns deles e acabou detida.

Veja Também

Mulher é detida após invadir área do Exército com carro em Vila Velha

Polícia ainda busca suspeito de matar mulher que passeava com cão em Vila Velha

Cabo da reserva da PM é baleado em bar de Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha
Imagem de destaque
A articulação para fazer sair o novo ramal ferroviário de Aracruz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados