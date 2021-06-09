"Não tinha acontecido antes", diz comandante do 38° BI sobre invasão

Na noite desta terça-feira (8), uma mulher invadiu a área militar do 38º Batalhão de Infantaria do Exército na Prainha, em Vila Velha. De carro, ela arrebentou o portão e entrou no local tendo de ser abordada e contida pelos militares. Um fato inusitado e que, pelo conhecimento do comandante da unidade, tenente-coronel Rodrigo Penalva, não havia sido registrado antes.
“Que eu tenha ciência, ali no 38º BI, algo dessa natureza ainda não tinha acontecido. A gente precisa ver a situação da moça, o que aconteceu, o que motivou isso. Isso tudo está sendo apurado. Mas, o fato em si, não. Não tínhamos esse registro, até então, desse tipo de ocorrência”, disse.
Segundo ele, um laudo de prisão em flagrante está sendo feito pelos militares. Em seguida, ela será encaminhada à delegacia de polícia. “Está sendo feito por nós um laudo de prisão em flagrante pelo que ela cometeu. A partir daí, lavrado esse auto, ela vai ser conduzida com a família para a Justiça Comum. A gente vai levá-la à delegacia, junto com o auto de prisão e, a partir daí, os desdobramentos serão feitos pela Justiça Comum”, explicou.
“QUERIA DORMIR”
Uma mulher de 25 anos invadiu a área do 38º Batalhão de Infantaria do Exército em Vila Velha, na noite desta terça-feira (8). Com um carro, ela parou na guarita de entrada e disse a um militar que queria dormir no local. Após a recusa, ela deu ré, tomou distância e acelerou em direção ao portão principal, afetando a estrutura. Lá dentro, foi perseguida pelos militares, tentou agredir alguns deles e acabou detida.