"Não tinha acontecido antes", diz comandante do 38° BI sobre invasão

Portaria do 38º Batalhão de Infantaria em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

“Que eu tenha ciência, ali no 38º BI, algo dessa natureza ainda não tinha acontecido. A gente precisa ver a situação da moça, o que aconteceu, o que motivou isso. Isso tudo está sendo apurado. Mas, o fato em si, não. Não tínhamos esse registro, até então, desse tipo de ocorrência”, disse.

Segundo ele, um laudo de prisão em flagrante está sendo feito pelos militares. Em seguida, ela será encaminhada à delegacia de polícia. “Está sendo feito por nós um laudo de prisão em flagrante pelo que ela cometeu. A partir daí, lavrado esse auto, ela vai ser conduzida com a família para a Justiça Comum. A gente vai levá-la à delegacia, junto com o auto de prisão e, a partir daí, os desdobramentos serão feitos pela Justiça Comum”, explicou.

“QUERIA DORMIR”