Cabo da reserva da PM é baleado em bar de Vila Velha

O cabo ferido a tiros era da reserva da Polícia Militar e acabou atingido por pelo menos três disparos Crédito: Carlos Alberto Silva

Um cabo da reserva da Polícia Militar foi baleado por volta das 19h30 em um bar do bairro Cobilândia, em Vila Velha . Ele estava com outras pessoas que ficaram desesperadas quando criminosos passaram em um carro, pararam em frente ao estabelecimento e atiraram contra o PM, que estava armado, mas que não teve tempo de reagir. Após abrirem fogo, os suspeitos voltaram para o veículo e conseguiram fugir.

O homem, que não foi identificado, acabou atingido por três disparos e foi socorrido pelas pessoas que estavam no estabelecimento. Ferido, o policial da reserva foi levado para um hospital particular na Praia da Costa e depois transferido para outro, em Vitória.

Um irmão desse cabo da reserva foi assassinado há cerca de cinco meses no bairro Araçás, em Vila Velha. Ainda não se sabe se a tentativa de homicídio do militar tem relação com a morte do familiar.

MARCAS DE SANGUE

Em resposta, a Polícia Militar disse, em nota, que policiais militares foram acionados para verificar uma ocorrência de disparo de arma de fogo em um bar no bairro Cobilândia. Chegando ao local, a equipe encontrou cápsulas de calibre 380 no chão e rastros de sangue. Em virtude do fato, o local foi isolado e solicitado apoio. Segundo populares, um homem estava no estabelecimento quando três suspeitos se aproximaram atirando contra ele. O indivíduo foi atingido e socorrido por populares para um hospital particular. Já os autores do fato fugiram em um veículo que os aguardava na Avenida Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, não sendo encontrados.

Os militares fizeram contato com a vítima, que se tratava de um cabo reformado da PMES. Ele disse que viu os três suspeitos atirando diversas vezes contra ele, não tendo chance de reação. O policial foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória

Já a Polícia Civil informou que o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.