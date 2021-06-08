Investigador da Polícia Civil é esfaqueado na Serra

Um investigador da Polícia Civil foi esfaqueado na Serra Crédito: Câmeras de videomonitoramento

Um investigador da Polícia Civil foi esfaqueado no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra , por volta das 14h40 desta terça-feira (8). Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta , testemunhas informaram à polícia que a vítima estava sentada em seu carro quando um senhor de 65 anos se aproximou e esfaqueou o policial.

As testemunhas afirmaram também que seguraram o agressor e tiraram a faca dele. O suspeito foi preso pela Polícia Militar e levado para a Delegacia Regional da Serra. Já o investigador foi socorrido e encaminhado para o Hospital Jayme Santos Neves, também na Serra. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Um vídeo enviado para a reportagem de A Gazeta mostra o momento em que o investigador é esfaqueado. Nas imagens, é possível ver o suspeito se aproximando do carro onde estava a vítima. Ele se escora na janela e, momentos depois começa a desferir golpes contra o policial. Confira abaixo:

Your browser does not support the video tag.