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Em Porto de Santana

Suspeito de matar homem a tiros por causa de dívida é preso em Cariacica

Jovem de 21 anos é apontado como autor de um homicídio contra um homem de 45 anos no dia 15 de março. Ele teria confessado o crime e alegou que a motivação foi uma dívida que a vítima tina com ele
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

08 jun 2021 às 17:34

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 17:34

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória
Jovem de 21 anos é suspeito de assassinar homem de 45 em Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 21 anos foi preso em Cariacica na manhã desta terça-feira (8) pela Polícia Civil suspeito de ser o autor de um assassinato que aconteceu no bairro Porto de Santana, no mesmo município, no dia 15 de março deste ano. Na ocasião, segundo a polícia, um homem de 45 anos foi morto a tiros. Os nomes do suspeito e da vítima não foram informados pela polícia.
A Polícia Civil explicou que as investigações apontam que o suspeito teria atraído a vítima para uma área isolada e atirou seis vezes contra o homem. Em seguida, o jovem teria ateado fogo do corpo da vítima, tentando esconder as provas do crime. O delegado Eduardo Khaddour, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, afirmou que ele confessou o crime.
"Após ser capturado, o indivíduo confessou a autoria do crime, declarando que a motivação para a prática do delito foi uma suposta dívida que a vítima teria com ele”, contou.

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Ainda conforme informado pela Polícia Civil, o suspeito possui passagens pela polícia e está em liberdade utilizando uma tornozeleira eletrônica. Contra ele, havia um mandado de prisão temporária em aberto e o suspeito foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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