Homens assaltam supermercado e levam mais de R$ 50 mil em Pinheiros

Pinheiros, município do Norte do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Pinheiros

Dois homens armados assaltaram um supermercado em Pinheiros , no Norte do Espírito Santo , e levaram mais de R$ 50 mil na tarde desta segunda-feira (7). Segundo o responsável pelo estabelecimento, os indivíduos chegaram no momento em que um funcionário estava saindo com um malote para fazer pagamentos.

Polícia Militar foi acionada por volta das 14h20 para atender uma ocorrência de roubo em um supermercado no Centro de Pinheiros.

Ao chegarem no local, o responsável pelo estabelecimento relatou aos policiais que o assalto ocorreu quando um funcionário estava saindo do supermercado em direção ao banco, para depositar mais de R$ 50 mil que estavam em um malote. Eram R$ 24 mil em espécie e R$ 28.499,77 em cheques.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o responsável pelo estabelecimento, afirmou que, pela dinâmica do assalto, a suspeita é de que o crime tenha sido planejado há muito tempo.

“Eles chegaram diretamente no menino com o malote, nessa hora de fazer pagamento, em que ele estava preparado para ir no banco. Deram uma rasteira nele. Ele ainda tentou segurar o malote, mas não conseguiu”, afirmou.

Mesmo com o susto e com a grande quantidade de dinheiro perdida, o homem afirma que não pensa em fechar o estabelecimento:

“São 21 pessoas que trabalham aqui. 21 famílias. Temos que continuar. Ultimamente tem acontecido muito roubo aqui, a cidade é pequena, mas isso tem se tornado cada vez mais comum”, relatou.

Imagens das câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que os indivíduos chegam apontando uma arma e dão uma rasteira no funcionário. Além de levar o malote, eles renderam as caixas do supermercado. Confira abaixo:

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Por meio de nota enviada na manhã desta terça-feira (8), a Polícia Militar afirmou que “buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi encontrado. O proprietário do supermercado foi orientado a registrar o fato na delegacia.”