Homens assaltam supermercado e levam mais de R$ 50 mil em Pinheiros

Dois homens armados assaltaram um supermercado em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, e levaram mais de R$ 50 mil na tarde desta segunda-feira (7). Segundo o responsável pelo estabelecimento, os indivíduos chegaram no momento em que um funcionário estava saindo com um malote para fazer pagamentos.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 14h20 para atender uma ocorrência de roubo em um supermercado no Centro de Pinheiros.
Ao chegarem no local, o responsável pelo estabelecimento relatou aos policiais que o assalto ocorreu quando um funcionário estava saindo do supermercado em direção ao banco, para depositar mais de R$ 50 mil que estavam em um malote. Eram R$ 24 mil em espécie e R$ 28.499,77 em cheques.
Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o responsável pelo estabelecimento, afirmou que, pela dinâmica do assalto, a suspeita é de que o crime tenha sido planejado há muito tempo.
“Eles chegaram diretamente no menino com o malote, nessa hora de fazer pagamento, em que ele estava preparado para ir no banco. Deram uma rasteira nele. Ele ainda tentou segurar o malote, mas não conseguiu”, afirmou.
Mesmo com o susto e com a grande quantidade de dinheiro perdida, o homem afirma que não pensa em fechar o estabelecimento:
“São 21 pessoas que trabalham aqui. 21 famílias. Temos que continuar. Ultimamente tem acontecido muito roubo aqui, a cidade é pequena, mas isso tem se tornado cada vez mais comum”, relatou.
Imagens das câmeras de videomonitoramento mostram o momento em que os indivíduos chegam apontando uma arma e dão uma rasteira no funcionário. Além de levar o malote, eles renderam as caixas do supermercado. Confira abaixo:
Por meio de nota enviada na manhã desta terça-feira (8), a Polícia Militar afirmou que “buscas foram realizadas, mas nenhum suspeito foi encontrado. O proprietário do supermercado foi orientado a registrar o fato na delegacia.”
À reportagem de A Gazeta, o delegado Leonardo Ávila, titular da Delegacia de Polícia Civil de Pinheiros, informou que o caso será investigado e que nenhum suspeito foi preso. Em nota, a Polícia Civil destacou que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. "O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas", afirmou.