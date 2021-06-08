Catador de materiais recicláveis morre após ser baleado em Vila Velha

Catador de recicláveis é morto após ser baleado em Vila Velha; ele chegou a correr para dentro de um ferro-velho, mas morreu no local Crédito: Roger Santana | TV Gazeta

Um catador de materiais recicláveis morreu no início da tarde desta terça-feira (8) após ser baleado no bairro Itapuã, próximo ao Terminal de Vila Velha

Segundo a reportagem da TV Gazeta, que está no local, o homem era muito conhecido na região. Ele teria tentando se esconder em um ferro-velho para se proteger após levar um tiro, mas acabou morrendo no local.

De acordo com moradores, o homem era conhecido apenas como "Careca" e morava na rua. Segundo o sargento Soares, do 4º Batalhão da Polícia Militar , ao chegar ao local, a esquipe foi informada que o homem havia acabado de entregar materiais recicláveis no ferro-velho e, ao sair, foi surpreendido por duas pessoas, que efetuaram vários disparos.

"Ele tentou correr para dentro do ferro-velho, mas acabou sendo alvejado por mais disparos. A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou em tempo para tentar reanimar, mas ele veio a óbito logo em seguida", detalhou.

Moradores afirmaram à polícia que a dupla que matou o catador de produtos recicláveis chegou de moto e fugiu do local logo após os disparos. "Ainda não temos a identificação correta da vítima, pois ele não portava documentos", completou o sargento.

A reportagem da TV Gazeta ainda apurou que o ferro-velho conta com câmeras de monitoramento mas, segundo o proprietário, elas apenas captam as imagens em tempo real e não fazem gavação.

Um pedreiro que mora no bairro e não quis se identificar contou à reportagem que ouviu os tiros. "Lá de casa ouvi os disparos. Foram muitos tiros, mais de dez", disse.