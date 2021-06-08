Irmãos são presos suspeitos de matar jovem com mais de 20 tiros na Serra

Breddy e Brayan foram os responsáveis por executarem um jovem de 22 anos na Serra, em setembro do ano passado Crédito: DIvulgação/Polícia Civil

executaram a vítima com mais de vinte disparos de arma de fogo. Após meses de investigação, a polícia prendeu dois irmãos responsáveis por assassinar o jovem Wedson Dias Monteiro, de 22 anos, com mais de 20 tiros em 20 de setembro do ano passado no bairro Jardim Limoeiro, na Serra . Breddy Pereira Alves, de 19 anos, e Brayan Pereira Alves, de 21 anos,de arma de fogo.

Na manhã desta terça-feira (8), o delegado Rodrigo Sandi Mori deu detalhes da prisão ocorrida no dia 22 de abril no bairro Jardim Tropical, no mesmo município. Segundo o chefe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra, a dupla foi presa em casa e a motivação para a execução foi a disputa pelo controle do tráfico de drogas em uma região conhecida como Área Verde.

"A motivação deste crime foi a disputa pelo controle do tráfico de drogas no bairro Jardim Tropical. A vítima já teve envolvimento com o tráfico na região conhecida como Área Verde, porém já havia sido expulso de lá por estes mesmos traficantes em janeiro do ano passado. Na ocasião, ele foi espancado, teve a arma tomada, expulsaram ele de lá e o juraram de morte. Desde então, ele estava sendo procurado por esses indivíduos", detalhou Sandi Mori.

Os irmãos desconfiaram que Wedson teria repassado informações a traficantes rivais sobre o paradeiro do chefe do tráfico da Área Verde, conhecido como Romário, que acabou morto. A execução foi liderava pelo traficante rival Demerson, que também já foi executado. As investigações da DHPP da Serra, entretanto, não apontaram que a vítima cedeu informações sobre Romário. Ainda assim, a dupla perseguia o alvo.

ASSASSINOS ARMARAM EMBOSCADA

Para conseguirem localizar e executar Wedson, os imrãos Breddy e Brayan armaram uma emboscada. Em uma rede social, eles criaram uma conta falsa de mulher e atraíram a atenção do jovem.

"No mês de agosto, eles criaram um perfil falso de uma mulher no Facebook e mantiveram contato com a vítima por cerca de um mês, então conseguiram marcar um encontro no local onde ocorreu o crime. O Wedson foi muito ingênuo e manteve contato com este perfil falso. Só de ver a página era fácil notar que se tratava de um perfil falso devido à pouca quantidade de amigos. Nem o gênero eles tiveram o cuidado de trocar, colocaram a foto de uma mulher, mas seguiu como masculino. Ele (Wedson) caiu nessa conversa, marcou esse encontro e, no local, foi morto pelos irmãos", explicou o titular da delegacia.

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Câmeras de segurança registraram a execução. O encontro foi marcado em frente ao Condomínio Parque dos Pássaros, em Jardim Limoeiro. As imagens mostram quando a vítima chega acompanhada de um amigo em um carro. O motorista desembarca e vai para trás de um dos caminhões para urinar, enquanto a vítima permanece falando ao celular do lado de fora do veículo. Neste momento, Wesdson foi surpreendido por um dos indivíduos, que veio pela rua de trás e, pelas costas da vítima, já chega disparando. O jovem foi atingido por dois disparos, sendo um nas nádegas e outro nas costas.

Na sequência, Wedson tenta se proteger atrás do carro e o indivíduo continua atirando. Depois, mesmo já ferido, ele sai correndo na direção contrária, mas o atirador vai atrás dele e permanece efetuando disparos. O outro irmão, que estava escondido atrás de um dos caminhões, aparece e também efetua disparos. As câmeras mostram quando a vítima tenta se proteger embaixo de um dos caminhões, mas acaba executada com mais de 20 tiros.

DUAS PESSOAS QUE PASSAVAM PELO LOCAL FORAM BALEADAS

Segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, os irmãos dispararam de forma irresponsável e desastrosa, visto que feriram duas outras pessoas que passavam pela rua no momento da execução e que não tinham envolvimento com a vítima ou com a disputa pelo tráfico que motivou o crime. As vítimas são dois homens, sendo que um foi ferido nas pernas e o outro de raspão na nuca.

Na casa da dupla a polícia apreendeu grande quantidade de drogas, entre elas, crack e maconha Crédito: Divulgação/Polícia Civil