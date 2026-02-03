Mãe é presa após deixar 3 filhos sem comida em local insalubre em Vila Velha

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 11:03
Uma mulher de 28 anos foi presa após policiais militares encontrarem seus três filhos — de quatro, sete e nove anos — vivendo em um local insalubre e sem alimentação, no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha. A situação foi flagrada na manhã de segunda-feira (2), após denúncias de vizinhos. O nome da suspeita não está sendo divulgada para preservar a identidade das vítimas, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Segundo a Polícia Militar (PM), vizinhos relataram que a mulher costumava se ausentar de casa por até duas noites consecutivas, deixando as crianças sozinhas e sem comida. Uma vizinha disse que chegou a entregar alimento por baixo da porta para ajudar as vítimas. Ao chegarem ao imóvel, os militares encontraram a mãe dormindo no chão, com sinais visíveis de embriaguez.
Crianças foram encontradas em condições precárias em Vila Velha
A PM informou que a quitinete onde a família vivia estava em condições precárias, com presença de insetos em diversos pontos e alimentos estragados. Moradores informaram que a mulher havia chegado ao local naquela manhã embriagada, sem a chave da residência, e precisou arrombar a porta para entrar. O Conselho Tutelar foi acionado e acolheu as crianças. A suspeita foi conduzida à Delegacia Regional de Vila Velha.
A Polícia Civil informou que a mulher foi autuada em flagrante por maus-tratos contra menor de 14 anos (três vezes) e encaminhada ao sistema prisional.
