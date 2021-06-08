Matheus Nunes Fardin e Gustavo Fracarolli morreram em acidente na Dante Michelini Crédito: Reprodução/Instagram

Your browser does not support the audio element. Motorista é denunciado pela morte de jovens em acidente na Dante Michelini

Augusto dirigia um Audi no momento do acidente. Segundo o MPES, a denúncia foi qualificada pelo perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas, que estavam no carro. Foi constatado que o motorista transitava em alta velocidade pela Avenida Dante Michelini sob efeito de maconha, como constatado na prova dos autos.

Carro envolvido em acidente na Dante Michelini, em Vitória Crédito: Isaac Ribeiro

Augusto perdeu o controle da direção do carro, subiu no canteiro central, derrubou um poste de iluminação, invadiu a contramão e bateu de frente com um ônibus do Sistema Transcol. Desgovernado, o carro ainda chegou a atingir um veículo Jeep Compass. Com a série de impactos, Gustavo e Matheus foram arremessados para fora do veículo. Um dos corpos atingiu um Renault Sandero, que seguia no sentido Serra. Os dois morreram na hora.

O Ministério Público esclarece que, além de responder pelas mortes de Matheus e Gustavo, Augusto foi denunciado também por tentativa de homicídio em relação ao passageiro que estava no banco do carona, Caio Perim Furlan, de 29 anos. Ele também sofreu lesões corporais e foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Augusto também foi denunciado por expor a perigo a vida dos três outros motoristas dos veículos atingidos.

A reportagem tenta contato com Augusto César Bento Perim Filho e com a defesa. A Gazeta reforça que os canais de contato seguem abertos, caso queiram se posicionar.

RACHA A 120 KM POR HORA

O MPES diz que as provas revelaram que Augusto realizava uma exibição ou demonstração de "perícia em manobra de veículo automotor" (racha) a mais de 120 quilômetros por hora. O flagra foi feito pelo cerco eletrônico de Vitória. Com isso, o motorista também infringiu as leis de trânsito, "colocando em risco toda a sociedade". Ele também responderá ao artigo 308 do Código de Trânsito.

Segundo o MPES, foi constatado que o veículo Audi, conduzido por Augusto, era equipado com acessórios que têm por objetivo o aumento de potência e velocidade do motor. O veículo teria chegado a velocidade de 220 quilômetros por hora na via cuja velocidade máxima era de 60 quilômetros por hora.

Por fim, o MPES requereu a juntada de certidão contendo os antecedentes criminais de Augusto, inclusive ações penais em curso; pediu que as testemunhas sejam intimadas para deporem sobre os fatos e que seja decretada a suspensão da habilitação de Augusto

"MEU FILHO MERECE JUSTIÇA"

Ao saber sobre o novo desdobramento sobre o caso, a mãe de Matheus, Rita de Cássia Fardin, de 60 anos, conversou brevemente com a reportagem de A Gazeta e contou sobre as dificuldades que enfrenta desde a morte do filho.

"Nem estou acreditando. Meu filho merece justiça. Estou muito mal, choro todos os dias com saudades dele. Estou em Matilde há 1 ano e 4 meses devido à Covid-19. Você não tem ideia de como estou sofrendo. Dia 14 de junho ele faria 28 anos", lamentou.