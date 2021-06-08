Motorista é denunciado pela morte de jovens em acidente na Dante Michelini
O grave acidente que vitimou o bacharel em Direito Gustavo Fracarolli Corrêa, de 27 anos, e o universitário Matheus Nunes Fardin, de 26 anos, em outubro de 2019 na Avenida Dante Michelini, em Vitória, ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (8). O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) denunciou Augusto César Bento Perim Filho, de 28 anos, motorista do veículo em que estavam as vítimas, por homicídio doloso com intenção de matar (dolo eventual).
Augusto dirigia um Audi no momento do acidente. Segundo o MPES, a denúncia foi qualificada pelo perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas, que estavam no carro. Foi constatado que o motorista transitava em alta velocidade pela Avenida Dante Michelini sob efeito de maconha, como constatado na prova dos autos.
Augusto perdeu o controle da direção do carro, subiu no canteiro central, derrubou um poste de iluminação, invadiu a contramão e bateu de frente com um ônibus do Sistema Transcol. Desgovernado, o carro ainda chegou a atingir um veículo Jeep Compass. Com a série de impactos, Gustavo e Matheus foram arremessados para fora do veículo. Um dos corpos atingiu um Renault Sandero, que seguia no sentido Serra. Os dois morreram na hora.
O Ministério Público esclarece que, além de responder pelas mortes de Matheus e Gustavo, Augusto foi denunciado também por tentativa de homicídio em relação ao passageiro que estava no banco do carona, Caio Perim Furlan, de 29 anos. Ele também sofreu lesões corporais e foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Augusto também foi denunciado por expor a perigo a vida dos três outros motoristas dos veículos atingidos.
A reportagem tenta contato com Augusto César Bento Perim Filho e com a defesa. A Gazeta reforça que os canais de contato seguem abertos, caso queiram se posicionar.
RACHA A 120 KM POR HORA
O MPES diz que as provas revelaram que Augusto realizava uma exibição ou demonstração de "perícia em manobra de veículo automotor" (racha) a mais de 120 quilômetros por hora. O flagra foi feito pelo cerco eletrônico de Vitória. Com isso, o motorista também infringiu as leis de trânsito, "colocando em risco toda a sociedade". Ele também responderá ao artigo 308 do Código de Trânsito.
Segundo o MPES, foi constatado que o veículo Audi, conduzido por Augusto, era equipado com acessórios que têm por objetivo o aumento de potência e velocidade do motor. O veículo teria chegado a velocidade de 220 quilômetros por hora na via cuja velocidade máxima era de 60 quilômetros por hora.
Por fim, o MPES requereu a juntada de certidão contendo os antecedentes criminais de Augusto, inclusive ações penais em curso; pediu que as testemunhas sejam intimadas para deporem sobre os fatos e que seja decretada a suspensão da habilitação de Augusto
"MEU FILHO MERECE JUSTIÇA"
Ao saber sobre o novo desdobramento sobre o caso, a mãe de Matheus, Rita de Cássia Fardin, de 60 anos, conversou brevemente com a reportagem de A Gazeta e contou sobre as dificuldades que enfrenta desde a morte do filho.
"Nem estou acreditando. Meu filho merece justiça. Estou muito mal, choro todos os dias com saudades dele. Estou em Matilde há 1 ano e 4 meses devido à Covid-19. Você não tem ideia de como estou sofrendo. Dia 14 de junho ele faria 28 anos", lamentou.