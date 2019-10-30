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Acidente na Dante Michelini

Amigos lotam cemitério em despedida de jovem morto em acidente no ES

O enterro do jovem Gustavo Fracarolli, de 27 anos, aconteceu no cemitério Jardim da Paz, na Serra

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 18:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 18:58
Familiares e amigos se despedem de jovem que morreu em acidente em Vitória Crédito: Bárbara Caldeiras
Parentes e amigos do universitário Gustavo Fracarolli, 27 anos, morto em um acidente na avenida Dante Michelini , em Vitória, se despediram do rapaz no cemitério Jardim da Paz , em Laranjeiras, na Serra, na tarde desta quarta-feira (30) .

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A jovem Yasmin Reiter, de 27 anos, era amiga de Gustavo e Matheus Nunes de 26 anos, que também morreu no acidente,  há pelo menos oito anos. Ela afirma que eles eram jovens muito queridos e sempre eram a alegria das festas.
" Pode ver que tem um monte de gente aqui mas, eu não esperava menos que isso aqui porque ele era uma pessoa sensacional"
Yasmin Reiter - Amiga de Gustavo e Matheus

Enterro de Gustavo Fracarolli Corrêa

A família de Gustavo preferiu não dar entrevista no local. O enterro do universitário foi realizado às 17h sob aplausos.
O amigo de Gustavo,  Matheus Nunes, que também morreu no acidente, foi enterrado em Matilde, Alfredo Chaves.

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