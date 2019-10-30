Amigos lotam cemitério em despedida de jovem morto em acidente no ES

Parentes e amigos do universitário Gustavo Fracarolli, 27 anos, morto em um acidente na avenida Dante Michelini , em Vitória, se despediram do rapaz no cemitério Jardim da Paz , em Laranjeiras, na Serra, na tarde desta quarta-feira (30) .
A jovem Yasmin Reiter, de 27 anos, era amiga de Gustavo e Matheus Nunes de 26 anos, que também morreu no acidente, há pelo menos oito anos. Ela afirma que eles eram jovens muito queridos e sempre eram a alegria das festas.
" Pode ver que tem um monte de gente aqui mas, eu não esperava menos que isso aqui porque ele era uma pessoa sensacional"
Enterro de Gustavo Fracarolli Corrêa
A família de Gustavo preferiu não dar entrevista no local. O enterro do universitário foi realizado às 17h sob aplausos.
O amigo de Gustavo, Matheus Nunes, que também morreu no acidente, foi enterrado em Matilde, Alfredo Chaves.