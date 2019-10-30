Saiba quem são os jovens mortos em grave acidente na orla de Camburi

Matheus Nunes Fardin e Gustavo Fracarolli morreram em um acidente na Dante Michelini Crédito: Reprodução/Instagram

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MATHEUS NUNES FARDIN

Matheus Nunes Fardin, de 26 anos, que estava no veículo envolvido em um grave acidente na noite desta terça-feira, em Vitória Crédito: Instagram

Vascaíno, natural de Vitória, estudante do curso de Administração, Matheus Fardin, de 26 anos, que morreu em um acidente de trânsito na orla de Camburi, na noite desta terça-feira (29), sabia tocar violão, gostava de ter amigos por perto e apreciava a natureza.

O jovem planejava montar uma empresa na Enseada do Suá, na Capital. Quem conta é o aposentado Nanci Fardin, pai de Matheus. Ele diz que o filho estava investindo R$ 300 mil na construção de uma empresa com lava jato, lanchonete, cafeteria, estacionamento e área de diversão para crianças.

"Eu estava ajudando meu filho a investir esse dinheiro. Ele me falava que ia montar uma estrutura que só tem nos Estados Unidos. A área já estava alugada e a construção ia começar nesta semana", disse o pai de Matheus.

O universitário tinha uma relação de proximidade com a família e demonstrava muita parceria e carinho, principalmente com o pai, nas redes sociais. "Não imagino minha vida, nossa família sem você! Obrigado por tudo! Sempre! Todos os anos", escreveu Matheus em uma mensagem de dia dos pais.

Matheus Fardin com o pai Nancy Fardin Crédito: Instagram

Depois da tragédia, várias mensagens foram deixadas nos comentários das fotos pelos amigos e conhecidos de Matheus. Em uma postagem, uma jovem escreve sobre a relação que teve com o rapaz.

"Você me fez descobrir a vida, me deu um pouco da sua vaidade, me fez descobrir lugares que não imagino sem você mais. O mundo agora não tem cor e não tem graça", desabafou.

GUSTAVO FRACAROLLI CORRÊA

Gustavo Fracarolli, 27 anos, é uma das vítimas do grave acidente na Dante Michelini Crédito: Reprodução/Instagram

Formado há três anos como bacharel em Direito, Gustavo, de 27 anos, trabalhava como empresário no ramo de tabacaria e bomboniere, ele era distribuidor. O pai dele, o empresário Racine Corrêa Júnior, de 57 anos, conta que o filho era aventureiro e que era um ótimo filho e tinha muitos amigos e também uma namorada.

"Meu filho gostava de viajar, era aventureiro, gostava de praia, cachoeira, bike, academia. No caso da bike, não praticava em grupo, mas gostava. Não era muito frequente, mas ele gostava de ir de moto ao Morro do Moreno, Parque da Fonte Grande. O Gustavo não era muito ligado a futebol. Era um ótimo filho, popular, tinha muitos amigos, sempre estava dando uma mão a algum deles", contou o pai.

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Na última foto publicada por Gustavo nas redes sociais, muitos amigos e conhecidos falam sobre a perda e enviam mensagens também à família. "Meus sinceros sentimentos à família e amigos! Descanse em paz, Gustavo. Você emanou bastante luz enquanto estava entre nós. Desejo muita força a todas as pessoas que te amam, nesse momento tão difícil", diz uma das menções.

AMIZADE

Gustavo e Matheus durante uma viagem juntos à Bahia. Os dois morreram após um grave acidente na Avenida Dante Michelini Crédito: Reprodução/Instagram