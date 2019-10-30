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Saiba quem são os jovens mortos em grave acidente na orla de Camburi

Matheus Nunes Fardin, de 26 anos, e Gustavo Corrêa, de 27 anos, morreram na batida que aconteceu na noite desta terça-feira (29) na Avenida Dante Michelini. Os dois eram amigos, amantes da natureza e faziam planos para o futuro

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 12:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 12:23
Matheus Nunes Fardin e Gustavo Fracarolli morreram em um acidente na Dante Michelini Crédito: Reprodução/Instagram
Um trágico acidente tirou a vida do bacharel em Direito Gustavo Fracarolli, de 27 anos, e do universitário Matheus Nunes Fardin, de 26 anos, por volta das 23h30 desta terça-feira (29), na Avenida Dante Michelini, em Vitória. O veículo em que eles e mais duas pessoas estavam atingiu um ônibus e outro carro. Na dinâmica da batida,  um dos corpos foi arremessado e atingiu mais um veículo. Os dois morreram na hora e três pessoas ficaram feridas. Conheça um pouco dos jovens que tinham planos para o futuro, gostavam de estar com os amigos e apreciavam a natureza. 

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MATHEUS NUNES FARDIN
Matheus Nunes Fardin, de 26 anos, que estava no veículo envolvido em um grave acidente na noite desta terça-feira, em Vitória Crédito: Instagram
Vascaíno, natural de Vitória, estudante do curso de Administração, Matheus Fardin, de 26 anos, que morreu em um acidente de trânsito na orla de Camburi, na noite desta terça-feira (29), sabia tocar violão, gostava de ter amigos por perto e apreciava a natureza.
O jovem planejava montar uma empresa na Enseada do Suá, na Capital. Quem conta é o aposentado Nanci Fardin, pai de Matheus. Ele diz que o filho estava investindo R$ 300 mil na construção de uma empresa com lava jato, lanchonete, cafeteria, estacionamento e área de diversão para crianças.
"Eu estava ajudando meu filho a investir esse dinheiro. Ele me falava que ia montar uma estrutura que só tem nos Estados Unidos. A área já estava alugada e a construção ia começar nesta semana", disse o pai de Matheus.
O universitário tinha uma relação de proximidade com a família e demonstrava muita parceria e carinho, principalmente com o pai, nas redes sociais. "Não imagino minha vida, nossa família sem você! Obrigado por tudo! Sempre! Todos os anos", escreveu Matheus em uma mensagem de dia dos pais.
Matheus Fardin com o pai Nancy Fardin Crédito: Instagram
Depois da tragédia, várias mensagens foram deixadas nos comentários das fotos pelos amigos e conhecidos de Matheus. Em uma postagem, uma jovem escreve sobre a relação que teve com o rapaz.
"Você me fez descobrir a vida, me deu um pouco da sua vaidade, me fez descobrir lugares que não imagino sem você mais. O mundo agora não tem cor e não tem graça", desabafou.
GUSTAVO FRACAROLLI CORRÊA
Gustavo Fracarolli, 27 anos, é uma das vítimas do grave acidente na Dante Michelini Crédito: Reprodução/Instagram
Formado há três anos como bacharel em Direito, Gustavo, de 27 anos, trabalhava como empresário no ramo de tabacaria e bomboniere, ele era distribuidor. O pai dele, o empresário Racine Corrêa Júnior, de 57 anos, conta que o filho era aventureiro e que era um ótimo filho e tinha muitos amigos e também uma namorada.
"Meu filho gostava de viajar, era aventureiro, gostava de praia, cachoeira, bike, academia. No caso da bike, não praticava em grupo, mas gostava. Não era muito frequente, mas ele gostava de ir de moto ao Morro do Moreno, Parque da Fonte Grande. O Gustavo não era muito ligado a futebol. Era um ótimo filho, popular, tinha muitos amigos, sempre estava dando uma mão a algum deles", contou o pai.

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Na última foto publicada por Gustavo nas redes sociais, muitos amigos e conhecidos falam sobre a perda e enviam mensagens também à família. "Meus sinceros sentimentos à família e amigos! Descanse em paz, Gustavo. Você emanou bastante luz enquanto estava entre nós. Desejo muita força a todas as pessoas que te amam, nesse momento tão difícil", diz uma das menções.
AMIZADE
Gustavo e Matheus durante uma viagem juntos à Bahia. Os dois morreram após um grave acidente na Avenida Dante Michelini Crédito: Reprodução/Instagram
Gustavo e Matheus eram amigos. Nas redes sociais é possível perceber que sempre saíam juntos, inclusive em viagens. Um amigo em comum dos dois escreveu um poema após a notícia como desabafo. Confira:

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