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Sobrevivente

Mãe de jovem diz que ele não se lembra de acidente na Dante Michelini

Acidente aconteceu pouco antes da meia noite de terça-feira (27) e deixou dois mortos e dois feridos na Avenida Dante Michelini, em Vitória

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 20:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 20:10
Caio Perim Furlan se recupera em casa e ainda não lembra de acidente Crédito: Instagram | Reprodução
A mãe de um dos sobreviventes do acidente que deixou dois mortos e dois feridos na avenida Dante Michelini, em Vitória, na noite de terça-feira (27), disse que o filho Caio Perim Furlan, de 27 anos, não se recorda de nada.
Segundo a polícia, o carro seguia no sentido Jardim Camburi para a Praia do Canto. O motorista perdeu o controle, subiu o canteiro central, derrubou o poste de iluminação e acertou um ônibus do Transcol e outro carro.
Caio estava no banco do carona do carro quando aconteceu o acidente. Quem dirigia era o primo dele, Augusto César. Os dois sobreviveram e já receberam alta. Já os passageiros que estavam no banco de trás do veículo, o advogado Gustavo Fracaroli Corrêa, de 27 anos, e o universitário Matheus Nunes Fardin, de 26 anos, morreram na hora. A perícia apontou que os dois estavam sem cinto.

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A mãe de Caio, Celeneh Perim, disse que o filho está se recuperando em casa e que ele não se lembra bem do acidente.
Ele está com bastante escoriações pelo corpo, mas são ferimentos superficiais e machucou um pouco o rosto. O momento do acidente ele tem alguns flashes. Mas ele não consegue fazer uma sequência. Dizer assim: a porque foi assim e depois foi assim. Não consegue, explicou a mãe.

MORTE DO PAI

Caio perdeu o pai em um acidente de carro, no dia 27 de agosto de 1988. O jornalista Ronaldo Furlan não resistiu aos ferimentos depois que o carro dele bateu de frente com um ônibus, na BR-101, na Serra.
No dia que o acidente que matou o pai completou 21 anos, Caio fez uma postagem numa rede social o homenageando e dizendo que "de onde estiver, está olhando por ele". Para a mãe de Caio, é um alívio ter o filho de volta em casa
A Gazeta noticiou acidente que matou o pai de Caio em 1998 Crédito: Arquivo/A Gazeta
Isso foi, para a gente, um livramento muito grande. Eu fiquei preocupada até o momento em que a gente recebeu um feedback da equipe que atendeu, dizendo que não tinha nenhuma fratura, então foi muito bom, declarou Celeneh.

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Civil disse apenas que o caso está sendo apurado na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. O acidente passou por perícia e o prazo para conclusão do laudo é de, em média, 30 dias.
A Polícia informou ainda que as vítimas sobreviventes e as testemunhas do acidente serão ouvidas dentro do prazo legal. De acordo com a mãe de Caio, o filho ainda não foi intimado.

O ACIDENTE

Segundo a polícia, o carro modelo Audi A3 seguia sentido Serra - Vitória, pela avenida Dante Michelini, quando perdeu o controle da direção e subiu no canteiro central. O carro ainda derrubou um poste e invadiu a contramão, batendo de frente com um ônibus e um carro de passeio.
Matheus Nunes Fardin e Gustavo Fracarolli morreram em um acidente na Dante Michelini Crédito: Reprodução
Com o impacto da batida, Matheus Nunes Fardin, de 26 anos, e Gustavo Fracarolli, de 27 anos, foram arremessados para fora. Eles morreram no local do acidente.
Com informações de Fábio Linhares, da TV Gazeta.

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