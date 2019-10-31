Mãe de jovem diz que ele não se lembra de acidente na Dante Michelini

A mãe de um dos sobreviventes do acidente que deixou dois mortos e dois feridos na avenida Dante Michelini, em Vitória, na noite de terça-feira (27), disse que o filho Caio Perim Furlan, de 27 anos, não se recorda de nada.
Segundo a polícia, o carro seguia no sentido Jardim Camburi para a Praia do Canto. O motorista perdeu o controle, subiu o canteiro central, derrubou o poste de iluminação e acertou um ônibus do Transcol e outro carro.
Caio estava no banco do carona do carro quando aconteceu o acidente. Quem dirigia era o primo dele, Augusto César. Os dois sobreviveram e já receberam alta. Já os passageiros que estavam no banco de trás do veículo, o advogado Gustavo Fracaroli Corrêa, de 27 anos, e o universitário Matheus Nunes Fardin, de 26 anos, morreram na hora. A perícia apontou que os dois estavam sem cinto.
A mãe de Caio, Celeneh Perim, disse que o filho está se recuperando em casa e que ele não se lembra bem do acidente.
Ele está com bastante escoriações pelo corpo, mas são ferimentos superficiais e machucou um pouco o rosto. O momento do acidente ele tem alguns flashes. Mas ele não consegue fazer uma sequência. Dizer assim: a porque foi assim e depois foi assim. Não consegue, explicou a mãe.
MORTE DO PAI
Caio perdeu o pai em um acidente de carro, no dia 27 de agosto de 1988. O jornalista Ronaldo Furlan não resistiu aos ferimentos depois que o carro dele bateu de frente com um ônibus, na BR-101, na Serra.
No dia que o acidente que matou o pai completou 21 anos, Caio fez uma postagem numa rede social o homenageando e dizendo que "de onde estiver, está olhando por ele". Para a mãe de Caio, é um alívio ter o filho de volta em casa
Isso foi, para a gente, um livramento muito grande. Eu fiquei preocupada até o momento em que a gente recebeu um feedback da equipe que atendeu, dizendo que não tinha nenhuma fratura, então foi muito bom, declarou Celeneh.
INVESTIGAÇÃO
A Polícia Civil disse apenas que o caso está sendo apurado na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito. O acidente passou por perícia e o prazo para conclusão do laudo é de, em média, 30 dias.
A Polícia informou ainda que as vítimas sobreviventes e as testemunhas do acidente serão ouvidas dentro do prazo legal. De acordo com a mãe de Caio, o filho ainda não foi intimado.
O ACIDENTE
Segundo a polícia, o carro modelo Audi A3 seguia sentido Serra - Vitória, pela avenida Dante Michelini, quando perdeu o controle da direção e subiu no canteiro central. O carro ainda derrubou um poste e invadiu a contramão, batendo de frente com um ônibus e um carro de passeio.
Com o impacto da batida, Matheus Nunes Fardin, de 26 anos, e Gustavo Fracarolli, de 27 anos, foram arremessados para fora. Eles morreram no local do acidente.
Com informações de Fábio Linhares, da TV Gazeta.