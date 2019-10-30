Carro envolvido em acidente na Dante Michelini, em Vitória Crédito: Isaac Ribeiro

Your browser does not support the audio element. Jovens que sobreviveram a acidente na Dante Michelini deixam hospital

Os jovens Caio Perim Furlan, de 27 anos, e o primo dele, Augusto César Bento Perim Filho, que dirigia o Audi A3, receberam alta na tarde desta quarta-feira (30). Os dois estavam internados no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, para onde foram levados após o acidente. Caio e Augusto usavam cinto de segurança.

Segundo a mãe de Caio, Celeneh Perim, ele foi socorrido consciente. Ele repassou o número do meu telefone no local do acidente para uma pessoa que prestava socorro. Tivemos dificuldade para chegar ao local devido ao trânsito. Caio está com ferimentos pelo corpo, pontos na boca, mas não quebrou nada. Ele está emocionalmente mexido com a perda dos amigos, pensa o tempo todo nisso, afirmou.

DINÂMICA

De acordo com a polícia, às 23h52, o motorista do Audi A3, que seguia no sentido Jardim Camburi  Centro, perdeu o controle da direção, subiu o canteiro central, derrubou um poste de iluminação, invadiu a contramão e bateu de frente com um Transcol que faz a linha 508 e que seguia no sentido contrário.

Desgovernado, o Audi A3 rodou na pista e atingiu um Jeep. Com o impacto da batida, Matheus e Gustavo foram arremessados. Um dos corpos atingiu um Renault Sandero, que seguia sentido Jardim Camburi. Gustavo e Matheus morreram na hora.

A passageira do Transcol Marcionília Menezes Andrade, de 29 anos, também ficou ferida e foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, antigo São Lucas.