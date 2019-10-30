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Tragédia em Camburi

Jovens que sobreviveram a acidente na Dante Michelini deixam hospital

O motorista do Audi A3,  Augusto César Bento Perim Filho, e o primo dele, Caio Perim Furlan, que estava no carona, receberam alta na tarde desta quarta-feira (29). Outros dois jovens que estavam no banco de trás do veículo morreram no local do acidente

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 18:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 18:46
Carro envolvido em acidente na Dante Michelini, em Vitória Crédito: Isaac Ribeiro
Os dois sobreviventes do acidente envolvendo um veículo Audi A3, um ônibus e outros dois veículos na Avenida Dante Michelini, na noite de terça-feira (29), em Jardim Camburi, Vitória, receberam alta do hospital. No carro também estavam o universitário Matheus Nunes Fardin, de 26 anos, e o bacharel em Direito Gustavo Fracarolli, de 27 anos, que morreram no local da batida.
Jovens que sobreviveram a acidente na Dante Michelini deixam hospital
Os jovens Caio Perim Furlan, de 27 anos, e o primo dele, Augusto César Bento Perim Filho, que dirigia o Audi A3, receberam alta na tarde desta quarta-feira (30). Os dois estavam internados no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, para onde foram levados após o acidente. Caio e Augusto usavam cinto de segurança.
Segundo a mãe de Caio, Celeneh Perim, ele foi socorrido consciente. Ele repassou o número do meu telefone no local do acidente para uma pessoa que prestava socorro. Tivemos dificuldade para chegar ao local devido ao trânsito. Caio está com ferimentos pelo corpo, pontos na boca, mas não quebrou nada. Ele está emocionalmente mexido com a perda dos amigos, pensa o tempo todo nisso, afirmou.

DINÂMICA

De acordo com a polícia, às 23h52, o motorista do Audi A3, que seguia no sentido Jardim Camburi  Centro, perdeu o controle da direção, subiu o canteiro central, derrubou um poste de iluminação, invadiu a contramão e bateu de frente com um Transcol que faz a linha 508 e que seguia no sentido contrário.
Desgovernado, o Audi A3 rodou na pista e atingiu um Jeep. Com o impacto da batida, Matheus e Gustavo foram arremessados. Um dos corpos atingiu um Renault Sandero, que seguia sentido Jardim Camburi. Gustavo e Matheus morreram na hora.

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A passageira do Transcol Marcionília Menezes Andrade, de 29 anos, também ficou ferida e foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, antigo São Lucas.
Os motoristas do ônibus, do Jeep e do Renault foram submetidos ao teste do bafômetro. O resultado indicou que nenhum deles havia consumido bebida alcoólica. Já o motorista do Audi A3 não fez o teste do bafômetro no local porque estava ferido e precisou ser socorrido.

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