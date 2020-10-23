"Não é justo", diz leitora sobre acidente em Vitória sem desfecho há um ano

Carro envolvido em acidente na Dante Michelini, em Vitória Crédito: Isaac Ribeiro

IMUNIZAÇÃO

Diretor do Butantan diz que Anvisa impede fabricação de vacina chinesa no Brasil (Brasil, 23/10). Que absurdo. A Anvisa tem que analisar a vacina o mais rápido possível. Agora, por brigas políticas, vamos perder mais vidas e ficar sem trabalhar. Que Deus entre na causa para nos ajudar. (Marlete Correia) . Que absurdo. A Anvisa tem que analisar a vacina o mais rápido possível. Agora, por brigas políticas, vamos perder mais vidas e ficar sem trabalhar. Que Deus entre na causa para nos ajudar.

Quantas vidas ainda serão perdidas por conta de interesses políticos? Além de não se preocupar com a gestão da crise sanitária, isso impede que a vacina avance, sendo que somente com a vacina a vida tem condições de voltar ao normal. (Flávia Costa)

Tá certinha a Anvisa. Não pode se queimar, nem o presidente. Nenhuma vacina tem comprovação científica. Não se faz uma vacina em meses. Toma quem quer, eu tô fora de qualquer uma. (Marcia Simões)

Engraçado ver a mesma galera que defendia cloroquina e Ivomec, sem comprovação científica nenhuma de eficiência contra o vírus, vir agora falar de comprovação científica.... pura hipocrisia. (Bruno Lucca)

Vacinar, para mim, deve ser, sim, obrigatório. No Brasil temos muitas pessoas que não têm lucidez quanto ao coletivo. Muitas pessoas, por irresponsabilidade e negacionismo, deixaram de vacinar seus filhos em determinadas ações e, como resultado, os pequenos pagaram caro com suas vidas ou com sequelas para sempre. (Cleopia Bosso)

EDUCAÇÃO

Brasil é o país com menor valorização dos professores, indica estudo (Brasil, 22/10). Enquanto o povo idolatrar e defender políticos de estimação acima de tudo e de todos, não teremos um futuro esperançoso, pois a cegueira política afeta toda a população. Não idolatrem políticos! Vamos valorizar quem realmente merece ser valorizado. (Fernando Cerri) . Enquanto o povo idolatrar e defender políticos de estimação acima de tudo e de todos, não teremos um futuro esperançoso, pois a cegueira política afeta toda a população. Não idolatrem políticos! Vamos valorizar quem realmente merece ser valorizado.

Até que elogiam os professores que tratam os alunos como se deve tratar, com amor, mas quanto à valorização no sentido de dar remuneração digna para a categoria eles nem tocam no assunto. Isso é uma vergonha. Não entendo por que os salários dos professores não se igualam aos salários de outras categorias, como engenheiro, médico, enfermeiros, administradores e até mesmo ao dos políticos. Alguém que é político de carreira pode me responder? Qualificação da categoria é muito importante, mas não se deve discriminar as professores. (Maria de Jesus Queiroz)

De um país que não valoriza, não qualifica verdadeiramente a maioria dos seus professores, o que podemos esperar!? Até de vagabundos fomos chamados! Nada mais me surpreende! Parabéns, Brasil! (Luciano Braga Sarmento)

Num país onde o favoritismo impera, o poder dita regras, o que esperar? Fomos ofendidos verbal e publicamente pela autoridade máxima da educação do país. (Neide Marinho)

Eu já sabia, mas depois que vi os comentários no decorrer deste ano, em relação a professores, escola e pandemia, eu fiquei ainda mais desanimada. Era cada comentário asqueroso, que nos ofendia! Como um país que maltrata os professores vai crescer? (Joziane Fiorese)

ACIDENTE

Polícia pede prisão de motorista envolvido em acidente na Dante Michelini (Polícia, 22/10). Por que tanta impunidade? Onde está a justiça para as vítimas e os familiares? Até quando ficarão fazendo essa prática de matar por velocidade? Carro na mão de irresponsável é uma arma. Que se faça a justiça, que seja igual para todos, pobres ou ricos… prisão para assassinos! Tem que ficar recluso da sociedade e pensar na desgraça que fez. (Daniela Souza) . Por que tanta impunidade? Onde está a justiça para as vítimas e os familiares? Até quando ficarão fazendo essa prática de matar por velocidade? Carro na mão de irresponsável é uma arma. Que se faça a justiça, que seja igual para todos, pobres ou ricos… prisão para assassinos! Tem que ficar recluso da sociedade e pensar na desgraça que fez.

Conheci Mateus e o Gustavo, meninos de ouro. A verdade é que até hoje acompanho a dor da família, me dói muito lembrar que todos os dias recebia um forte abraço do Mateus, sendo meu filhão, meu grande amigo, companheiro sincero e verdadeiro. Só me deixou saudade. Hoje paro para pensar: cadê o criminoso, o responsável, que não foi punido? Mas hei de ver que a justiça cumprirá o seu dever colocando esse criminoso na cadeia. Ele tem que ser preso e responder pelo seus atos. Não é justo as famílias desses dois jovens terem uma perda monstruosa dessa e a Justiça ficar calada. (Nilzete Rosadesaron)

Lembro-me muito bem, quando eu trabalhava no mesmo setor da mãe do Matheus, quando ela recebeu a notícia que teria um filho. Quanto amor, quanta dedicação essa mãe teve, desde os primeiros minutos de vida do seu filho. Vi esse menino crescer, cheio de alegria, junto de teus pais e amigos, um futuro promissor de portas abertas para voar na vida. Não é justo uma vida de um jovem ser interrompida de forma assim. É claro que existe um culpado, e quem estava no controle no momento do acidente estava com as mãos no volante. A tristeza de perder um amigo, de perder um filho, será eterna e dolorosa. Que a justiça seja feita, colocando esse irresponsável na cadeia, para que não continue levando mais tristeza as famílias. (Jonas Reis)

ESPORTE

Gol, torcida irritada e prejuízo ao Santo Antônio: a passagem de Pelé no ES (Filipe Souza, 23/10). No aniversário de 80 anos de Pelé, Filipe Souza comentou a única vez que o Santos esteve em Vitória, no Estádio Governador Bley, em Jucutuquara, agora Ifes. Eu assisti ao jogo Santo Antônio 1 x Santos 3. O goleiro Adjalmo era chamado de Adjalma, excelente goleiro, tanto que o Fluminense se interessou por ele. Por dúvidas se o jogo seria à tarde no Estádio Rubens Gomes, em Vila Velha, ou à noite no Governador Bley, e quanto ao dia certo, a renda não foi satisfatória e o tradicional clube antonino de tantas glórias, com o prejuízo, encerrou suas atividades. Era o adversário principal do Rio Branco. (Aldo José Barroca) . No aniversário de 80 anos de Pelé, Filipe Souza comentou a única vez que o Santos esteve em Vitória, no Estádio Governador Bley, em Jucutuquara, agora Ifes. Eu assisti ao jogo Santo Antônio 1 x Santos 3. O goleiro Adjalmo era chamado de Adjalma, excelente goleiro, tanto que o Fluminense se interessou por ele. Por dúvidas se o jogo seria à tarde no Estádio Rubens Gomes, em Vila Velha, ou à noite no Governador Bley, e quanto ao dia certo, a renda não foi satisfatória e o tradicional clube antonino de tantas glórias, com o prejuízo, encerrou suas atividades. Era o adversário principal do Rio Branco.