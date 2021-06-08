Lancha envolvida em acidente na baía de Vitória Crédito: Reprodução/Internauta

Your browser does not support the audio element. Empresário que pilotava lancha em acidente na Baía de Vitória é preso

O advogado do proprietário da embarcação, Douglas Luz, confirmou a informação ao repórter Roger Santana da TV Gazeta

Dono de lancha e a namorada que morreu em acidente Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Procurada, a Polícia Civil confirmou que o inquérito policial foi concluído no dia 12 de maio deste ano e encaminhado à Justiça. Nesta terça-feira (8), o Poder Judiciário decretou prisão preventiva do réu, tendo sido a decisão cumprida pela PC. Em nota, a corporação informou que o processo está sob segredo judicial e outros detalhes não podem ser repassados.

A lancha conduzida por Pinafo colidiu contra o terminal de atracação da empresa Technip, e também chegou a causar lesões em outras duas pessoas, além da morte da jovem. Segundo informações do MP, o condutor deverá responderá por homicídio doloso, com intenção de matar (dolo eventual), qualificado pelo perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas, tentativa de homicídio, com agravantes de o condutor estar sob efeito de bebida alcoólica e pela situação do período de calamidade pública, por conta da pandemia de Covid-19.

De acordo com os documentos apresentados ao processo, Pinafo ingeriu bebida alcoólica e conduziu a embarcação em alta velocidade e em local inapropriado. Após ter realizado uma manobra irresponsável, nos termos do MP, foi de encontro à passarela do terminal da empresa, causando o acidente. Ainda segundos os documentos, com o impacto, a vítima Bruna foi arremessada ao mar e morreu no local. As outras duas pessoas foram socorridas e levadas a um hospital.

De acordo com o MP, o responsável pela condução da lancha tem 55 infrações de trânsito, três suspensões do direito de dirigir, além de infração específica referente à condução de veículo automotor sob influência de álcool.

DEFESA DO RÉU

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a defesa do réu confirmou a prisão do empresário José Silvino Pinafo. Esta publicação será atualizada quando houver outros detalhes.

RELEMBRE O ACIDENTE

De acordo com as informações da ocorrência, a embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10 do dia 25 de julho de 2020. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória.

A estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca — que era natural de Baixo Guandu e havia se mudado para estudar na Grande Vitória — morreu no local do acidente. A jovem era noiva do empresário José Silvino Pinafo, que pilotava a embarcação e que ficou ferido no acidente. A lancha foi rebocada até uma região próxima ao Sambão do Povo. Os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

Imagens obtidas pela TV Gazeta mostram bebidas alcoólicas no interior da lancha Crédito: TV Gazeta

Três dias após o ocorrido, imagens obtidas pela TV Gazeta mostraram garrafas de bebidas dentro da lancha. De acordo com pessoas que estiveram na embarcação, o piloto, o empresário José Silvino Pinafo, não teria ingerido nenhuma bebida alcoólica. A Polícia Civil anunciou, à época, que investigaria o acidente.