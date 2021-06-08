O empresário José Silvino Pinafo, que pilotava a lancha Diamante, envolvida no acidente ocorrido no dia 25 de julho, na Baía de Vitória, que vitimou a estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca, de 25 anos, noiva do condutor da embarcação, foi preso nesta terça-feira (08), após cerca de 10 meses do ocorrido. O empresário havia sido denunciado por homicídio no último dia 28 de maio pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Vitória.
Empresário que pilotava lancha em acidente na Baía de Vitória é preso
O advogado do proprietário da embarcação, Douglas Luz, confirmou a informação ao repórter Roger Santana da TV Gazeta.
Procurada, a Polícia Civil confirmou que o inquérito policial foi concluído no dia 12 de maio deste ano e encaminhado à Justiça. Nesta terça-feira (8), o Poder Judiciário decretou prisão preventiva do réu, tendo sido a decisão cumprida pela PC. Em nota, a corporação informou que o processo está sob segredo judicial e outros detalhes não podem ser repassados.
A lancha conduzida por Pinafo colidiu contra o terminal de atracação da empresa Technip, e também chegou a causar lesões em outras duas pessoas, além da morte da jovem. Segundo informações do MP, o condutor deverá responderá por homicídio doloso, com intenção de matar (dolo eventual), qualificado pelo perigo comum e pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas, tentativa de homicídio, com agravantes de o condutor estar sob efeito de bebida alcoólica e pela situação do período de calamidade pública, por conta da pandemia de Covid-19.
De acordo com os documentos apresentados ao processo, Pinafo ingeriu bebida alcoólica e conduziu a embarcação em alta velocidade e em local inapropriado. Após ter realizado uma manobra irresponsável, nos termos do MP, foi de encontro à passarela do terminal da empresa, causando o acidente. Ainda segundos os documentos, com o impacto, a vítima Bruna foi arremessada ao mar e morreu no local. As outras duas pessoas foram socorridas e levadas a um hospital.
De acordo com o MP, o responsável pela condução da lancha tem 55 infrações de trânsito, três suspensões do direito de dirigir, além de infração específica referente à condução de veículo automotor sob influência de álcool.
DEFESA DO RÉU
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a defesa do réu confirmou a prisão do empresário José Silvino Pinafo. Esta publicação será atualizada quando houver outros detalhes.
RELEMBRE O ACIDENTE
De acordo com as informações da ocorrência, a embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10 do dia 25 de julho de 2020. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória.
A estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca — que era natural de Baixo Guandu e havia se mudado para estudar na Grande Vitória — morreu no local do acidente. A jovem era noiva do empresário José Silvino Pinafo, que pilotava a embarcação e que ficou ferido no acidente. A lancha foi rebocada até uma região próxima ao Sambão do Povo. Os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
Três dias após o ocorrido, imagens obtidas pela TV Gazeta mostraram garrafas de bebidas dentro da lancha. De acordo com pessoas que estiveram na embarcação, o piloto, o empresário José Silvino Pinafo, não teria ingerido nenhuma bebida alcoólica. A Polícia Civil anunciou, à época, que investigaria o acidente.
Correção
09/06/2021 - 7:23
O nome correto da lancha é "Diamante". O texto foi corrigido.