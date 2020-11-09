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Investigação

Marinha conclui inquérito de acidente com lancha na Baía de Vitória

Após mais de 100 dias da trágica colisão envolvendo a embarcação Diamante contra um píer particular, o órgão finalizou as investigações e o encaminhou para o Tribunal Marítimo, que dará prosseguimento ao caso

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2020 às 16:36
Estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca morreu em acidente com lancha em Vitória
A estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca morreu em acidente com lancha em Vitória Crédito: Montagem/A Gazeta
Ainda não foram divulgadas as causas, mas a Capitania dos Portos do Espírito Santo concluiu o inquérito sobre o acidente com a lancha Diamante, ocorrido no dia 25 de julho, na Baía de Vitória, e que vitimou a estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca, de 25 anos. A jovem era noiva do empresário José Silvino Pinafo, que pilotava a embarcação.

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Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, A Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos do Espírito Santo, informa que "concluiu o Inquérito Administrativo sobre Fatos da Navegação (IAFN), ocorrido em 25 de julho de 2020, sobre a Lancha DIAMANTE que colidiu com a passarela do Terminal da TECHNIP. O inquérito teve o propósito de apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades pelo ocorrido. Vale ressaltar que o Inquérito Administrativo tem como propósito apurar fatos, sem julgar o ocorrido", diz o trecho inicial da resposta.
Sobre um eventual julgamento e responsabilização pelo acidente, a Marinha salientou que este estágio ficará sob a responsabilidade do Tribunal Marítimo.
"Durante o inquérito foram ouvidas as testemunhas, além de colhidas informações e provas para que pudessem ser analisadas e levadas a julgamento. O Inquérito foi encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação e dará vista à Procuradoria Especial da Marinha, para que adote as medidas previstas no Art. 42 da Lei nº 2.180/54", concluiu o comunicado do órgão federal.

POLÍCIA AINDA NÃO CONCLUIU INQUÉRITO

A assessoria da Polícia Civil informou, em nota, que o inquérito segue em andamento na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e que não há atualizações que possam ser divulgadas no momento. Há pouco mais de um mês, a PC havia informado que a delegacia aguardaria pelo laudo pericial e estava colhendo depoimento de testemunhas.

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O ACIDENTE

De acordo com as informações da ocorrência, a embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória.
Estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca morreu em acidente com lancha em Vitória
A estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca morreu em acidente com lancha em Vitória Crédito: Montagem A Gazeta/ acervo pessoal
A estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca  que era natural de Baixo Guandu e havia se mudado para estudar na Grande Vitória  morreu no local do acidente. A jovem era noiva do empresário José Silvino Pinafo, que pilotava a embarcação e que ficou ferido no acidente. A lancha foi rebocada até uma região próxima ao Sambão do Povo. Os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. 

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