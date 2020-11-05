Acidente com lancha em Vitória: após 100 dias, inquérito ainda não foi concluído

Após mais de 100 dias, ainda não se sabe as causas do acidente com a lancha Diamante, ocorrido no início da noite do dia 25 de julho, que vitimou a estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca, de 25 anos. Ela era noiva do empresário José Silvino Pinafo, que pilotava a embarcação. Ele sofreu fraturas em várias costelas e ainda outras duas pessoas se feriram na colisão contra um píer particular no mar da capital capixaba. Ao todo, sete ocupantes estavam a bordo.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a assessoria da Polícia Civil informou, em nota, que o inquérito segue em andamento na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e que não há atualizações que possam ser divulgadas no momento. Há pouco mais de um mês, a PC havia informado que a delegacia aguardaria pelo laudo pericial e estava colhendo depoimento de testemunhas.
Paralelamente às investigações da Polícia Civil, a Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos do Espírito Santo, também realiza uma apuração própria. Inicialmente o prazo para um relatório sobre o que motivou o acidente era de 90 dias. Contudo, este poderia ser prorrogado por igual período caso necessário. Somente após este estágio o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo.
A reportagem de A Gazeta também entrou em contato com a assessoria da Marinha do Brasil nesta quinta-feira (5) em busca de esclarecimentos sobre o acidente. Em resposta, a Capitania dos Portos do Espírito Santo informou que devido aos esforços para localizar o chefe de máquinas Eric Barcelos Rangel, que estava em um rebocador que afundou no mar de Guarapari no último domingo (1), o órgão apenas se pronunciará nesta sexta-feira (6).
O ACIDENTE
De acordo com as informações da ocorrência, a embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória.
A estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca que era natural de Baixo Guandu e havia se mudado para estudar na Grande Vitória morreu no local do acidente. A jovem era noiva do empresário José Silvino Pinafo, que pilotava a embarcação e que ficou ferido no acidente. A lancha foi rebocada até uma região próxima ao Sambão do Povo. Os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.