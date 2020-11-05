Acidente com lancha em Vitória: após 100 dias, inquérito ainda não foi concluído

Paralelamente às investigações da Polícia Civil, a Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos do Espírito Santo, também realiza uma apuração própria. Inicialmente o prazo para um relatório sobre o que motivou o acidente era de 90 dias. Contudo, este poderia ser prorrogado por igual período caso necessário. Somente após este estágio o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo.

A estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca  que era natural de Baixo Guandu e havia se mudado para estudar na Grande Vitória  morreu no local do acidente. A jovem era noiva do empresário José Silvino Pinafo, que pilotava a embarcação e que ficou ferido no acidente. A lancha foi rebocada até uma região próxima ao Sambão do Povo. Os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.