Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem resposta

Acidente com lancha em Vitória: após 100 dias, inquérito ainda não foi concluído

No dia 25 de julho, a lancha Diamante bateu contra um píer na Baía de Vitória, vitimando a universitária Bruna França Zoca, de 25 anos, e deixando feridas outras seis pessoas estavam a bordo. Polícia Civil e Capitania dos Portos ainda investigam as causas

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 13:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2020 às 13:19
Lancha Diamante, de propriedade de José Silvino Pinafo, que se envolveu em acidente na Baía de Vitória neste sábado (25)
Lancha Diamante, de propriedade de José Silvino Pinafo, que se envolveu em acidente na Baía de Vitória neste sábado (25) Crédito: Reprodução/Redes sociais
Após mais de 100 dias, ainda não se sabe as causas do acidente com a lancha Diamante, ocorrido no início da noite do dia 25 de julho, que vitimou a estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca, de 25 anos. Ela era noiva do empresário José Silvino Pinafo, que pilotava a embarcação. Ele sofreu fraturas em várias costelas e ainda outras duas pessoas se feriram na colisão contra um píer particular no mar da capital capixaba. Ao todo, sete ocupantes estavam a bordo.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a assessoria da Polícia Civil informou, em nota, que o inquérito segue em andamento na Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) e que não há atualizações que possam ser divulgadas no momento. Há pouco mais de um mês, a PC havia informado que a delegacia aguardaria pelo laudo pericial e estava colhendo depoimento de testemunhas.

Veja Também

Acidente de lancha em Vitória: polícia aguarda resultado da perícia

Acidente com lancha em Vitória: fotos mostram bebida e polícia vai investigar

Filho de dono de lancha faz homenagem à noiva do pai morta em acidente no ES

Paralelamente às investigações da Polícia Civil, a Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos do Espírito Santo, também realiza uma apuração própria. Inicialmente o prazo para um relatório sobre o que motivou o acidente era de 90 dias. Contudo, este poderia ser prorrogado por igual período caso necessário. Somente após este estágio o inquérito será encaminhado ao Tribunal Marítimo.
A reportagem de A Gazeta também entrou em contato com a assessoria da Marinha do Brasil nesta quinta-feira (5) em busca de esclarecimentos sobre o acidente. Em resposta, a Capitania dos Portos do Espírito Santo informou que devido aos esforços para localizar o chefe de máquinas Eric Barcelos Rangel, que estava em um rebocador que afundou no mar de Guarapari no último domingo (1), o órgão apenas se pronunciará nesta sexta-feira (6).

O ACIDENTE

De acordo com as informações da ocorrência, a embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória.
Estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca morreu em acidente com lancha em Vitória
A estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca morreu em acidente com lancha em Vitória Crédito: Montagem A Gazeta/ acervo pessoal
A estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca  que era natural de Baixo Guandu e havia se mudado para estudar na Grande Vitória  morreu no local do acidente. A jovem era noiva do empresário José Silvino Pinafo, que pilotava a embarcação e que ficou ferido no acidente. A lancha foi rebocada até uma região próxima ao Sambão do Povo. Os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. 

LEIA MAIS SOBRE O ACIDENTE

Acidente em Vitória: lancha tinha 7 ocupantes e condutor era habilitado, diz Marinha

Blogueira conta que esteve em lancha horas antes do acidente em Vitória

Lancha bate em píer, mata um e deixa 3 feridos em Vitória

Acidente com lancha em Vitória: após mais de dois meses, causas ainda são investigadas

Acidente com lancha em Vitória: fotos mostram bebida e polícia vai investigar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça - Fórum Criminal Vitória - Tribunal do Júri
PM é denunciado por morte de ex-policial envolvido com crimes no ES
UTI LMC
Erros médicos: serviços de saúde não podem ser uma roleta russa
O arcebispo dom Ângelo Mezzari recebeu seis das oito virgens consagradas da Arquidiocese de Vitória no ano passado
Vitória sedia Encontro Nacional das Virgens Consagradas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados