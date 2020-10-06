Lancha Diamante, de propriedade de José Silvino Pinafo, que se envolveu em acidente na Baía de Vitória no dia 25 de julho Crédito: Reprodução/Redes sociais

Your browser does not support the audio element. Acidente com lancha em Vitória - após mais de dois meses, causas ainda são investigadas

Com as investigações, a Polícia Civil e a Capitania dos Portos querem saber se a lancha estava em alta velocidade e se o piloto havia ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção da embarcação. Testemunhas já foram ouvidas, assim como o proprietário da lancha  que possuía habilitação e era quem pilotava.

O ACIDENTE

No fim da tarde do dia 25 de julho, um sábado, a lancha Diamante bateu contra o píer de uma empresa particular na altura da Ilha do Príncipe, na Baía de Vitória. Dos sete ocupantes, a universitária Bruna França Zocca acabou morrendo com o impacto contra a estrutura. Outras três pessoas ficaram feridas, entre elas o piloto.

A estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca morreu em acidente com lancha em Vitória Crédito: Montagem A Gazeta/ acervo pessoal

Imagens obtidas pela reportagem na época mostraram que havia bebida alcoólica na lancha. Momentos antes do acidente, a jovem, que estava na parte dianteira da embarcação, postou vídeos do passeio que fazia com os demais. O noivo dela, José Silvino, teve 11 costelas fraturadas na batida e precisou ser internado. Pedaços da lancha ficaram presos ao píer.

A Capitania dos Portos tem até 90 dias para concluir as investigações. Caso necessário, este prazo pode ser prorrogado pelo mesmo período. Já a Polícia Civil informou que segue investigando o acidente e não passará detalhes que possam interferir no processo investigativo.