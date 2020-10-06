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Uma pessoa morreu

Acidente com lancha em Vitória: após mais de dois meses, causas ainda são investigadas

A Capitania dos Portos e a Polícia Civil investigam o acidente  ocorrido no dia 25 de julho na Baía de Vitória  que vitimou a universitária Bruna França Zooca. Prazo para a conclusão do inquérito é de 90 dias, prorrogáveis pelo mesmo período

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 09:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 09:53
Lancha Diamante, de propriedade de José Silvino Pinafo, que se envolveu em acidente na Baía de Vitória neste sábado (25)
Lancha Diamante, de propriedade de José Silvino Pinafo, que se envolveu em acidente na Baía de Vitória no dia 25 de julho Crédito: Reprodução/Redes sociais
Acidente com lancha em Vitória - após mais de dois meses, causas ainda são investigadas
Após pouco mais de dois meses, a Polícia Civil e a Capitania dos Portos ainda não concluíram as investigações do acidente com a lancha Diamante  ocorrido na Baía de Vitória  que matou a estudante de fisioterapia Bruna França Zocca, de 25 anos, no dia 25 de julho deste ano. A jovem era noiva do empresário José Silvino Pinafo, dono da embarcação, e perdeu a vida depois que a lancha bateu contra um píer particular. Ao todo, sete pessoas estavam na embarcação no momento do acidente.

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Com as investigações, a Polícia Civil e a Capitania dos Portos querem saber se a lancha estava em alta velocidade e se o piloto havia ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção da embarcação. Testemunhas já foram ouvidas, assim como o proprietário da lancha  que possuía habilitação e era quem pilotava.

O ACIDENTE

No fim da tarde do dia 25 de julho, um sábado, a lancha Diamante bateu contra o píer de uma empresa particular na altura da Ilha do Príncipe, na Baía de Vitória. Dos sete ocupantes, a universitária Bruna França Zocca acabou morrendo com o impacto contra a estrutura. Outras três pessoas ficaram feridas, entre elas o piloto.
Estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca morreu em acidente com lancha em Vitória
A estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca morreu em acidente com lancha em Vitória Crédito: Montagem A Gazeta/ acervo pessoal
Imagens obtidas pela reportagem na época mostraram que havia bebida alcoólica na lancha. Momentos antes do acidente, a jovem, que estava na parte dianteira da embarcação, postou vídeos do passeio que fazia com os demais. O noivo dela, José Silvino, teve 11 costelas fraturadas na batida e precisou ser internado. Pedaços da lancha ficaram presos ao píer.
A Capitania dos Portos tem até 90 dias para concluir as investigações. Caso necessário, este prazo pode ser prorrogado pelo mesmo período. Já a Polícia Civil informou que segue investigando o acidente e não passará detalhes que possam interferir no processo investigativo.
Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta

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