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Bateu no píer

Jovem postou vídeo na lancha minutos antes de morrer no acidente em Vitória

A lancha em que a estudante de fisioterapia Bruna França Zocca estava se chocou contra um píer na Baía de Vitória no último sábado (25). A universitária morreu no local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 13:44

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 13:44

A estudante de fisioterapia Bruna França Zooca, de 25 anos, que morreu em um acidente de lancha no fim da tarde do último sábado (25), gravou um vídeo minutos antes da embarcação em que estava se chocar contra um pier na baía de Vitória.
Estudante de fisioterapia gravou vídeo pouco antes de acidente em Vitória Crédito: Reprodução / Instagram
estudante de fisioterapia Bruna França Zocca, de 25 anos, que morreu em um acidente de lancha no fim da tarde do último sábado (25), gravou um vídeo minutos antes da embarcação em que estava se chocar contra um píer na Baía de Vitória. Ela morreu no local e outras três pessoas ficaram feridas, incluindo o namorado e dono da lancha, José Silvino Pinafo.
O vídeo foi publicado pela estudante nas redes sociais e mostra ela deitada na parte da frente da embarcação, no fim da tarde do último sábado (25), minutos antes do acidente. Veja:

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O ACIDENTE

De acordo com as informações da ocorrência, a embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória.
A vítima morreu no local do acidente. A lancha foi rebocada até uma região próxima ao Sambão do Povo e os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. O dono da lancha, o empresário José Silvino Pinto, segue internado sem previsão de alta, segundo familiares.

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