Filho de dono de lancha faz homenagem à noiva do pai morta em acidente no ES

Homenagem após acidente com lancha Crédito: Reprodução/Instagram

Your browser does not support the audio element. Filho de dono de lancha faz homenagem à noiva do pai morta em acidente

Bruna era noiva do pai do jovem e pelo relato feito por Ygor em seu perfil no Instagram, a estudante de Fisioterapia era muito querida pela família. Na postagem, o rapaz usou a imagem de um encontro em um restaurante onde estavam Bruna e seu pai, além dele e também do irmão Yuri.

Com palavras de carinho, Ygor agradeceu pela passagem de Bruna pela família e os ensinamentos por ela deixados não apenas para ele, mas para todos os familiares. Na postagem, o jovem chega a se referir à universitária como se ela fosse uma mãe para ele.

Lancha Diamante, de propriedade de José Silvino Pinafo, que se envolveu em acidente na Baía de Vitória neste sábado (25) Crédito: Reprodução/Redes sociais

"Você me mostrou que para amar basta ter o coração aberto, disponível, basta ter um coração corajoso. O sangue importa tanto como o vinho: o que interessa é o sentimento. E o seu foi sempre de mãe! E é isso que farei agora por você. Estarei junto, ao seu lado. De alguma forma que irei ainda descobrir eu irei permanecer. Vou honrar todo bem que seu coração fez e homenagear o ser humano lindo que me amou do primeiro instante e amará até ao último, seja ele qual for. Até um dia", disse Ygor na postagem.

OUTRA HOMENAGEM

Também pelo Instagram, o outro filho do empresário José Silvino Pinafo, Yuri Pinafo, fez questão de homenagear à madrasta em uma postagem carregada de emoção. O jovem diz que o coração dele está de luto e que o pai está arrasado. Veja abaixo.

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