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"Sentimento de mãe"

Filho de dono de lancha faz homenagem à noiva do pai morta em acidente no ES

Ygor Pinafo usou as redes sociais para relembrar os bons momentos dele e da família ao lado da universitária Bruna França Zocca, noiva do pai dele, José Silvino Pinafo. A jovem morreu no grave acidente na Baía de Vitória no último sábado (25)

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 10:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 10:39
Homenagem após acidente com lancha
Homenagem após acidente com lancha Crédito: Reprodução/Instagram
Filho de dono de lancha faz homenagem à noiva do pai morta em acidente
Ygor Pinafo, filho do empresário José Silvino Pinafo, usou as redes sociais para homenagear e relembrar dos bons momentos que ele e a família tiveram ao lado da universitária Bruna França Zocca, de 25 anos, que morreu no trágico acidente com a lancha "Diamante" ocorrido no último sábado (25), na Baía de Vitória, quando a embarcação bateu contra a estrutura de um píer particular na altura da Ilha do Príncipe.

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Bruna era noiva do pai do jovem e pelo relato feito por Ygor em seu perfil no Instagram, a estudante de Fisioterapia era muito querida pela família. Na postagem, o rapaz usou a imagem de um encontro em um restaurante onde estavam Bruna e seu pai, além dele e também do irmão Yuri.
Com palavras de carinho, Ygor agradeceu pela passagem de Bruna pela família e os ensinamentos por ela deixados não apenas para ele, mas para todos os familiares. Na postagem, o jovem chega a se referir à universitária como se ela fosse uma mãe para ele.
Lancha Diamante, de propriedade de José Silvino Pinafo, que se envolveu em acidente na Baía de Vitória neste sábado (25)
Lancha Diamante, de propriedade de José Silvino Pinafo, que se envolveu em acidente na Baía de Vitória neste sábado (25) Crédito: Reprodução/Redes sociais
"Você me mostrou que para amar basta ter o coração aberto, disponível, basta ter um coração corajoso. O sangue importa tanto como o vinho: o que interessa é o sentimento. E o seu foi sempre de mãe! E é isso que farei agora por você. Estarei junto, ao seu lado. De alguma forma que irei ainda descobrir eu irei permanecer. Vou honrar todo bem que seu coração fez e homenagear o ser humano lindo que me amou do primeiro instante e amará até ao último, seja ele qual for. Até um dia", disse Ygor na postagem.

OUTRA HOMENAGEM 

Também pelo Instagram, o outro filho do empresário José Silvino Pinafo, Yuri Pinafo, fez questão de homenagear à madrasta em uma postagem carregada de emoção. O jovem diz que o coração dele está de luto e que o pai está arrasado. Veja abaixo.

INVESTIGAÇÃO

Além da morte de Bruna, o acidente deixou outras três pessoas feridas, inclusive o empresário José Silvino Pinafo, que pilotava a lancha. A investigação do caso que apontará as causas da colisão está sob responsabilidade da Capitania dos Portos do Espírito Santo, que estabeleceu um prazo de 90 dias prorrogáveis pelo mesmo período para a conclusão do inquérito.

ACIDENTE - LANCHA DIAMANTE

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