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Emocional e psicologicamente

Acidente de lancha no ES: filho do piloto está extremamente abalado

Ygor Pinafo teria retirado o corpo de Bruna França Zocca da água; apesar da ajuda, a noiva do pai dele acabou morrendo aos 25 anos, no sábado (25)

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 19:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 19:44
Estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca morreu em acidente com lancha em Vitória
Bruna França Zocca estudava fisioterapia e morreu ainda no local acidente, na Baía de Vitória Crédito: Montagem/A Gazeta
Extremamente abalado  é desta forma que Ygor Pinafo está depois do acidente de lancha que aconteceu no último sábado (25), na Baía de Vitória, segundo o advogado Douglas Luz. Filho do empresário José Silvino Pinafo, que pilotava a embarcação, foi Ygor quem tirou o corpo da estudante Bruna França Zocca da água. A jovem de 25 anos acabou morrendo no local.
O estado psicológico dele foi passado pelo advogado Douglas Luz, defensor do empresário, durante uma entrevista concedida durante a tarde desta segunda-feira (27) na Marina Maikai, no bairro Santo Antônio, onde o barco fica guardado. De acordo com ele, o rapaz ainda não tem condições de falar a respeito do que aconteceu durante o final de semana.
"Depois do Silvino, o Ygor é a pessoa que está mais abalada psicologicamente. Ele foi o responsável por tentar salvar a Bruna. Após a batida, ela caiu no mar. Foi ele que a retirou da água. O pouco que ele viu... essa cena o traumatizou muito. Ele está extremamente abalado"
Douglas Luz - Advogado de defesa do empresário José Silvino Pinafo
Apesar de todo o abalo emocional, Ygor não sofreu lesões físicas. Ainda de acordo com o advogado, o pai do rapaz recebeu alta nesta segunda-feira (27) e estaria em choque com tudo que ocorreu. Depois de ter tido um pulmão perfurado e de fraturar a costela e a clavícula, ele segue se recuperando em casa, sob medicação.
Amigo da família, Leonardo Ianonne contou que Silvino e Bruna estavam juntos há aproximadamente quatro anos. A relação deles era ótima, garantiu. No término da entrevista, o advogado Douglas Luz reforçou a dificuldade do momento enfrentado pela família e afirmou que é necessário respeitar o luto.

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O ACIDENTE: TRÊS FERIDOS E UMA MORTE

A colisão aconteceu por volta das 18h10 do último sábado (25), quando a embarcação estava próxima da Ponte Florentino Avidos, na altura da Ilha do Príncipe. Pilotada pelo empresário e proprietário José Silvino Pinafo, ela bateu em um píer de uma empresa, usada para atracação no Porto de Vitória.
Com a força do impacto, três pessoas ficaram gravemente feridas e foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, incluindo o empresário. Todos já tiveram alta do hospital. Noiva do empresário, a estudante Bruna França Zocca, de apenas 25 anos, acabou morrendo ainda no local do acidente.

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