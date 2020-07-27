Acidente de lancha no ES: filho do piloto está extremamente abalado

Bruna França Zocca estudava fisioterapia e morreu ainda no local acidente, na Baía de Vitória Crédito: Montagem/A Gazeta

O estado psicológico dele foi passado pelo advogado Douglas Luz, defensor do empresário, durante uma entrevista concedida durante a tarde desta segunda-feira (27) na Marina Maikai, no bairro Santo Antônio, onde o barco fica guardado. De acordo com ele, o rapaz ainda não tem condições de falar a respeito do que aconteceu durante o final de semana.

"Depois do Silvino, o Ygor é a pessoa que está mais abalada psicologicamente. Ele foi o responsável por tentar salvar a Bruna. Após a batida, ela caiu no mar. Foi ele que a retirou da água. O pouco que ele viu... essa cena o traumatizou muito. Ele está extremamente abalado" Douglas Luz - Advogado de defesa do empresário José Silvino Pinafo

Apesar de todo o abalo emocional, Ygor não sofreu lesões físicas. Ainda de acordo com o advogado, o pai do rapaz recebeu alta nesta segunda-feira (27) e estaria em choque com tudo que ocorreu. Depois de ter tido um pulmão perfurado e de fraturar a costela e a clavícula, ele segue se recuperando em casa, sob medicação.

Amigo da família, Leonardo Ianonne contou que Silvino e Bruna estavam juntos há aproximadamente quatro anos. A relação deles era ótima, garantiu. No término da entrevista, o advogado Douglas Luz reforçou a dificuldade do momento enfrentado pela família e afirmou que é necessário respeitar o luto.

O ACIDENTE: TRÊS FERIDOS E UMA MORTE

A colisão aconteceu por volta das 18h10 do último sábado (25), quando a embarcação estava próxima da Ponte Florentino Avidos, na altura da Ilha do Príncipe. Pilotada pelo empresário e proprietário José Silvino Pinafo, ela bateu em um píer de uma empresa, usada para atracação no Porto de Vitória.