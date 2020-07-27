Piloto de lancha que bateu em píer em Vitória recebe alta hospitalar

Dono de lancha e a namorada que morreu em acidente Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O empresário do ramo da construção civil José Silvino Pinafo, que conduzia a lancha que se envolveu em acidente grave no sábado (25) , teve alta hospitalar nesta segunda-feira (27). Ele estava internado no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória, e, apesar da liberação médica, deverá continuar tomando medicações. A informação foi repassada em coletiva de imprensa realizada nesta tarde (27), na Marina Maikai, em Santo Antônio, local onde fica a embarcação do empresário.

Marina onde fica a lancha do empresário Crédito: Larissa Avilez

De acordo com as informações da ocorrência, a embarcação navegava nas proximidades da Ponte Florentino Avidos quando se chocou contra o píer de uma empresa, por volta das 18h10. A estrutura de concreto é usada para atracação, no canal do Porto de Vitória. A estudante de Fisioterapia Bruna França Zocca, de 25 anos, morreu no acidente e outras três vítimas foram socorridas com ferimentos graves, incluindo o piloto. De acordo com um amigo da família, o casal, Bruna e Silvino, estava junto há quatro anos.

A vítima morreu no local do acidente. A lancha foi rebocada até uma região próxima ao Sambão do Povo e os feridos foram levados para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Na manhã deste domingo (26), a tia e madrinha de Bruna, Marta Cristina França, 50 anos, foi ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, para liberar o corpo da sobrinha.

A Capitania dos Portos do Espírito Santo (CPES) investiga as causas do acidente e informou que a responsabilidade deverá ser apurada em inquérito que poderá levar 90 dias, prorrogáveis por mais 90. Também em nota, o órgão informou que a embarcação "Diamante", do empresário José Silvino Pifano, está devidamente regularizada junto à Capitania dos Portos do Espírito Santo.

De acordo com informações prestadas pelo advogado da família do piloto, Douglas Luz, o exame para detectar se o piloto estava sob efeito de álcool é um procedimento que deve ser realizado pelo hospital em caso de acidente, mas o advogado afirma que não teve acesso ao resultado.