Família procura por funcionário de pet shop desaparecido em Vila Velha

Atualização
01/07/2021 - 1:07
Nesta quinta-feira (1°), a família de Bruno Augusto de Oliveira, de 40 anos, afirmou que o corpo dele foi encontrado nesta quarta-feira (30) na Praia dos Recifes, em Vila Velha. A confirmação foi feita hoje pelo Departamento Médico Legal, ainda segundo informações da família.
O funcionário de pet shop Bruno Augusto de Oliveira, de 40 anos, desapareceu no último sábado (26). De acordo com a família, ele foi visto pela última vez em um supermercado no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. Ele estava de camisa e bermuda azul e de boné. Nesta quinta-feira (1º), a família informou que o corpo encontrado na Praia dos Recifes, em Vila Velha, nesta quarta-feira, é o de Bruno. Muito abalada com a notícia, a família agradeceu o apoio nas buscas.
De acordo com Stephanie de Oliveira, irmã de Bruno, a última notícia que teve do irmão foi que ele passou pelo supermercado. “Desde então, não atende mais o telefone nem responde às mensagens”, contou.
Bruno Augusto de Oliveira era morador de Meaípe, em Guarapari, mas trabalhava como tosador em um pet shop no bairro Novo México, em Vila Velha.
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), mas que ele não havia sido localizado até a tarde desta quarta-feira (30). Quem tiver qualquer informação sobre o fato deve registrá-la de forma sigilosa pelo Disque-Denúncia (181) ou pelo telefone (27) 3137-9065.