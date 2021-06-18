Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em busca de respostas

Coleta de DNA dá esperanças para famílias de desaparecidos no ES

Polícia Civil está cadastrando material genético de parentes de desaparecidos do Estado. Os dados vão ser inseridos em um sistema nacional, o que aumenta as chances de um desfecho para os casos
Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

18 jun 2021 às 10:11

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 10:11

Polícia faz agendamento de coleta de material genético de famílias de pessoas desaparecida
Polícia coleta material genético de famílias de pessoas desaparecida Crédito: Reprodução TV Gazeta
"Eu só quero ter uma resposta sobre o paradeiro dele". O apelo, em tom de desabafo, é da representante comercial Suelen Mônico, 36, que não tem notícias do pai há seis anos. Nesta quinta-feira (17), ela esteve na Chefatura da Polícia Civil, em Vitória, para ceder o seu DNA na esperança de ter, em breve, um desfecho para um dúvida que se arrasta. 
Assim como Suelen, outros 23 familiares de pessoas desaparecidas no Espírito Santo procuraram a Polícia Civil nesta semana para participar de uma campanha de coleta de material genético. A ação foi elaborada pela Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG), com o apoio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).
O objetivo é reunir dados de desaparecidos, familiares de desaparecidos, pessoas vivas desconhecidas e de corpos sem identificação.
De acordo com a perita criminal Bianca Bortolini Merlo, a campanha teve início em todo Brasil na última segunda-feira (14). Foram coletados materiais genéticos de pessoas que tenham um familiar desaparecido há mais de 30 dias e que tenham registrado Boletim de Ocorrência comunicando o desaparecimento à Polícia Civil.
 “Algumas pessoas souberam por meio das mídias, outras estavam em nossos bancos de dados e nós ligamos para informar sobre a coleta”, explicou. 
E mesmo após o fim da campanha, a coleta de DNA vai continuar. “A campanha foi para intensificar e as pessoas terem conhecimento de que agora existe esse serviço. Após a campanha, o trabalho vai continuar, vai virar um atendimento às família dos desaparecidos”, explicou.

COMO FUNCIONA 

A coleta do material genético é gratuita e indolor,  feita através da retirada de mucosa extraída das bochechas. A amostra deve ser coletada de um familiar de primeiro grau preferencialmente (mãe, pai, irmão ou filho) e a família também pode entregar objetos de uso pessoal, que possam conter amostras de DNA do parente desaparecido. Pode ser uma escova de dentes, uma aliança, um aparelho de barbear ou até mesmo um dente que tenha sido guardado.
Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), o perfil genético obtido não será utilizado para nenhum outro fim, além da identificação do parente desaparecido.
Para fornecer o material genético, é necessário fazer o agendamento pelo WhatsApp do Departamento Médico Legal (DML), através do número (27) 3225-8260.
Após a coleta, os dados serão inseridos no Banco Nacional de Perfis Genéticos (BPG). Com esse material, aumenta a possibilidade de localização de pessoas desaparecidas, uma vez que informações coletadas em diversos Estados poderão ser acessadas e compartilhadas pelos laboratórios de DNA.
Quando é notificado o desaparecimento de uma pessoa, ou quando um cadáver é encontrado, podem ser utilizadas ferramentas, como o exame de DNA e o BPG, para auxiliar no processo de investigação e identificação. Esses recursos possibilitam a comparação de restos mortais não identificados ou de pessoas de identidade desconhecida com amostras-referência de familiares de pessoas desaparecidas.
Filha procura por respostas do desaparecimento do pai
Suelen quer saber o que aconteceu com o pai, Abenito, desaparecido há seis anos Crédito: Arquivo pessoal

SAIU PARA TRABALHAR E NÃO VOLTOU

A representante comercial Suelen Mônico mantém a esperança de saber o que aconteceu com o pai Abenito Mônico -  desaparecido há seis anos -  mas acredita que as chances de encontra-lo com vida são poucas. “Pelo tempo não tenho mais esperança de encontrar meu pai vivo, mas quero uma resposta. Pelo menos o corpo do meu pai”, conta.
Abenito tinha 52 anos quando desapareceu, em 2014. A última vez  que Suelen o viu foi em agosto daquele ano, no bairro Itararé, em Vitória. 
No dia do desaparecimento, Abenito saiu da casa dele dizendo que iria trabalhar em Vila Velha. Ele não portava documentos de identificação. 
“A última vez que o vi foi na frente da casa dele. A gente conversou um pouco, ele me abraçou e disse que me amava. Foi o último abraço, o último ‘eu te amo’. Infelizmente, não sabemos o real motivo do desaparecimento dele. Ele não tomava nenhum medicamento. Um dos únicos itens que coloquei na ocorrência na época foi o alcoolismo”, desabafa.
Suelen conta que foi a Polícia Civil que entrou em contato para falar da campanha. “Quando meu pai sumiu, eu procurei a polícia e meus dados ficaram lá. É muito importante fazer esse exame para quem quer ter uma resposta. Todo tipo de ajuda é uma esperança”, pontua.
Além das dúvidas sobre o que aconteceu com o pai, Suelen precisa ainda lidar com a saudade. “Vivemos como se ele estivesse conosco, porém sem o corpo presente. O que nos resta é a saudade e o amor que tínhamos por ele. Um homem de família e de coração enorme”.

Veja Também

Desaparecido há uma semana, corpo de adolescente é encontrado em Cariacica

Agricultor desaparecido em Mimoso do Sul é encontrado

Polícia coletará amostras de DNA de familiares de desaparecidos no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

desaparecidos Dml Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo
Imagem de destaque
As novas tecnologias de segurança contra fraudes em concursos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados