Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Polícia coletará amostras de DNA de familiares de desaparecidos no ES

Material coletado por laboratório vai abastecer o banco nacional de perfis genéticos, que poderá ser acessado por todos os Estados

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 02:05

Públicado em 

25 mai 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Laboratório de Perícia da Polícia Civil
Laboratório de Perícia da Polícia Civil Crédito: Sesp/Divulgação
Polícia coletará amostras de DNA de familiares de desaparecidos no ES
A Polícia Civil do ES (PCES) passará a coletar amostras de material genético de familiares de pessoas desaparecidas, que serão disponibilizadas no Banco Nacional de Perfis Genéticos (BPG). Com esse material, aumenta a possibilidade de localização de pessoas desaparecidas, uma vez que informações coletadas em diversos Estados poderão ser acessadas e compartilhadas pelos laboratórios de DNA.
Quando é notificado o desaparecimento de uma pessoa, ou quando um cadáver é encontrado, podem ser utilizadas ferramentas, como o exame de DNA e o BPG, para auxiliar no processo de investigação e identificação. Esses recursos possibilitam a comparação de restos mortais não identificados ou de pessoas de identidade desconhecida com amostras-referência de familiares de pessoas desaparecidas.
A iniciativa é da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp). No Espírito Santo, o trabalho será desenvolvido pelo Laboratório de DNA Forense, subordinado à Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), em parceria com a Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) e o Departamento Médico-Legal (DML).
O objetivo da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG) é reunir dados de desaparecidos e seus familiares, pessoas vivas desconhecidas e de corpos sem identificação. No Espírito Santo, o cadastro poderá ser feito por pessoas que tenham um familiar desaparecido há mais de 30 dias e que tenham registrado Boletim de Ocorrência comunicando o desaparecimento à Polícia Civil.

Veja Também

Portal dos Desaparecidos: plataforma vai ajudar polícia nas buscas no ES

Familiares pedem ajuda para encontrar desaparecidos na Grande Vitória

Mais de 1,7 mil condenados do ES têm DNA guardado para investigações no país

O agendamento deve ser feito pelo WhatsApp do Departamento Médico-Legal, no número (27) 3225-8260. No momento do contato, o familiar será informado sobre a data, horário e local da coleta de amostra, que é feita por método indolor, com um simples esfregaço na mucosa da bochecha. Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), o perfil genético obtido não será utilizado para nenhum outro fim, além da identificação do parente desaparecido.
A amostra deve ser coletada de parente de primeiro grau preferencialmente (mãe, pai, irmão ou filho), e a família também pode entregar objetos de uso pessoal que possam conter amostras de DNA do parente desaparecido. Pode ser uma escova de dentes, uma aliança, um aparelho de barbear ou até mesmo um dente que tenha sido guardado.
O Banco de Perfis Genéticos do Espírito Santo tem 16 famílias cadastradas e 170 amostras de restos mortais não identificados. Em todo o Brasil, os Bancos de Perfis Genéticos têm mais de 2,6 mil famílias e 3,2 mil perfis genéticos de restos mortais registrados.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Pesquisa genética quer explicar diferentes quadros da Covid-19

Bolsonaro assina decreto que altera política sobre pessoas desaparecidas

A busca por pessoas desaparecidas é sempre uma porta entreaberta

Irmão secreto de Cazuza recebe herança milionária após exame de DNA

Exame de DNA revela que múmias de 4 mil anos são de meios-irmãos

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

desaparecidos Polícia Civil Segurança Pública Sesp
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Dudu MC: a jornada do prodígio capixaba que hoje é referência no rap nacional
Dudu MC: a jornada do prodígio capixaba que hoje é referência no rap nacional
Imagem BBC Brasil
Ela teve um sonho que levou ao diagnóstico de câncer: o cérebro realmente envia mensagens enquanto dormimos?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados