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Pessoas desaparecidas

Portal dos Desaparecidos: plataforma vai ajudar polícia nas buscas no ES

O portal vai funcionar como um banco de dados da polícia para mostrar imagens e informações atualizadas das pessoas que estão desaparecidas. Quem tiver informações sobre o paradeiro, poderá ajudar diretamente pelo site
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2020 às 14:20

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 14:20

Site vai disponibilizar informações de pessoas desaparecidas
Site vai disponibilizar informações de pessoas desaparecidas Crédito: Reprodução
Famílias que passam pelo drama de ter um ente querido desaparecido terão mais uma ferramenta para ajudar nas buscas. A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) lançou, nesta terça-feira (27), o Portal de Pessoas Desaparecidas no Espírito Santo. A nova plataforma foi desenvolvida pela Gerência do Disque-Denúncia 181.
O site já está no ar. O endereço é o disquedenuncia181.es.gov.br/desaparecidos. O portal vai funcionar como um banco de dados da polícia para mostrar imagens atualizadas das pessoas que estão desaparecidas, informações sobre o local sobre onde viviam, idade e desde quando estão sem dar notícias aos familiares.
Segundo o governador Renato Casagrande, o fato de a plataforma trabalhar de forma conjunta com o Disque-denúncia trará mais credibilidade ao serviço. A vantagem desse trabalho é a confiança que as pessoas têm no disque-denúncia 181, que não vai ser utilizado para nenhum crime. O documento ali é protegido por um canal seguro que vai permitir encontrar mais pessoas, resolver crimes e tirar o sofrimento de famílias com o desaparecimento, completou.

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A própria família entrega essas informações à polícia que vai fazer a atualização automática do site. Na própria plataforma, qualquer pessoa que tiver informações sobre o paradeiro do procurado ou procurada poderá enviar os dados diretamente para a polícia, como explica o gerente do Disque-denúncia, Paulo Expedito.
É uma ferramenta inovadora que vai agregar no mesmo serviço tanto a exibição quanto a possibilidade de realizar uma denúncia, que vai ser imediatamente encaminhada para a delegacia responsável por apurar os fatos, destacou.
Em 2019, 628 pessoas desapareceram, 498 foram encontradas vivas, 31 mortas e 99 ainda têm o paradeiro desconhecido. Este ano, os números também chamam atenção: dos 338 desaparecidos, 81 não foram localizados.

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