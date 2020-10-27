Portal dos Desaparecidos: plataforma vai ajudar polícia nas buscas no ES

Site vai disponibilizar informações de pessoas desaparecidas Crédito: Reprodução

Famílias que passam pelo drama de ter um ente querido desaparecido terão mais uma ferramenta para ajudar nas buscas. A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) lançou, nesta terça-feira (27), o Portal de Pessoas Desaparecidas no Espírito Santo. A nova plataforma foi desenvolvida pela Gerência do Disque-Denúncia 181.

O site já está no ar. O endereço é o disquedenuncia181.es.gov.br/desaparecidos . O portal vai funcionar como um banco de dados da polícia para mostrar imagens atualizadas das pessoas que estão desaparecidas, informações sobre o local sobre onde viviam, idade e desde quando estão sem dar notícias aos familiares.

Segundo o governador Renato Casagrande, o fato de a plataforma trabalhar de forma conjunta com o Disque-denúncia trará mais credibilidade ao serviço. A vantagem desse trabalho é a confiança que as pessoas têm no disque-denúncia 181, que não vai ser utilizado para nenhum crime. O documento ali é protegido por um canal seguro que vai permitir encontrar mais pessoas, resolver crimes e tirar o sofrimento de famílias com o desaparecimento, completou.

A própria família entrega essas informações à polícia que vai fazer a atualização automática do site. Na própria plataforma, qualquer pessoa que tiver informações sobre o paradeiro do procurado ou procurada poderá enviar os dados diretamente para a polícia, como explica o gerente do Disque-denúncia, Paulo Expedito.

É uma ferramenta inovadora que vai agregar no mesmo serviço tanto a exibição quanto a possibilidade de realizar uma denúncia, que vai ser imediatamente encaminhada para a delegacia responsável por apurar os fatos, destacou.