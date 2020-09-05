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Familiares pedem ajuda para encontrar desaparecidos na Grande Vitória

Entre as famílias que buscam por notícias estão os parentes de Victor Hugo Nunes Rodrigues e Moisés Pereira de Souza, ambos moradores da Grande Vitória

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 09:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 09:00
Moisés e Victor Hugo estão desaparecidos
Moisés e Victor Hugo estão desaparecidos Crédito: Arquivo Pessoal
A apreensão e o medo são sentimentos comuns às famílias que esperam por notícias de parentes e amigos desaparecidos. Em todo o Brasil, muita gente espera ansiosamente a volta pra casa daqueles que um dia saíram e não retornaram. Entre as famílias que desejam as boas notícias estão os parentes de Victor Hugo Nunes Rodrigues e Moisés Pereira de Souza, ambos moradores da Grande Vitória.

MOISÉS PEREIRA DE SOUZA - 49 ANOS

Moisés e Victor Hugo estão desaparecidos
Moisés e Victor Hugo estão desaparecidos Crédito: Arquivo Pessoal
Os familiares do morador do Bairro da Penha, Moisés Pereira de Souza, pedem ajuda aos vizinhos e amigos da igreja para encontrar o homem que saiu de casa na última terça-feira (1), após ter um surto. Segundo Débora de Souza, parente de Moisés, ele morava sozinho e era solteiro.
Débora diz que apesar de já ter visto Moisés surtar em mais de uma ocasião, "ele tinha consciência de que precisava tomar os remédios e sabia dar sinais de que não estava bem".
Apreensiva, Débora relata que o desaparecimento ocorreu um dia após Moisés ter sido internado. No dia 31, durante o trabalho, ele teve um surto e precisou ser encaminhado a um hospital. No dia 1º de setembro, horas após ser levado para casa, pelo sobrinho,  desapareceu.
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Moisés Pereira de Souza deve registrá-la junto ao Disque-Denúncia, pelo site oficial ou número 181. Há também um número disponibilizado pela família: 99503-9263.

VICTOR HUGO NUNES RODRIGUES - 14 ANOS

Moisés e Victor Hugo estão desaparecidos
Moisés e Victor Hugo estão desaparecidos Crédito: Arquivo Pessoal
Desde a madrugada do dia 17 de julho, quando Victor Hugo Nunes Rodrigues saiu de casa, a mãe e o irmão buscam pelo adolescente de 14 anos, morador de Jucutuquara, em Vitória. Segundo o irmão, Gabriel Nunes, Victor saiu de casa levando apenas duas peças de roupa, sem dizer para onde iria. Um amigo estava em sua companhia, mas a família também não consegue contato com os dois desde então.
"Estamos procurando todos os dias nas redes sociais. É uma angústia, não só para minha mãe, mas para toda a família", disse o irmão.
Segundo a avó Rosana Silva, Victor Hugo chegou a fazer contato uma vez após sair de casa, ainda no fim de julho, mas não houve mais retorno desde então.
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Victor Hugo Nunes Rodrigues deve registrá-la junto ao Disque-Denúncia, pelo site oficial ou número 181. Há também um número disponibilizado pela família: 995149141.

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