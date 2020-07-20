Homem que estava desaparecido há três dias volta para casa na Serra

André Silva de Almeida Pereira teve um surto e ficou desaparecido por três dias Crédito: Arquivo pessoal

Aliviada, a irmã de André, Tatiane Pereira dos Santos, de 36 anos, contou que o irmão afirmou que teria passado os últimos dias vagando pelas ruas do bairro onde mora.

"Ele voltou para casa hoje cedo. Chegou bem, dentro possível. Disse que passou esses dias todos perambulando pela rua", contou.

FAMÍLIA AINDA NÃO ENTENDE O QUE ACONTECEU

Ainda segundo Tatiane, uma vizinha chegou a avisar à família de que André estava andando pelo bairro, mas o operador apareceu minutos depois desse aviso e não foi necessário que a irmã saísse para encontrá-lo.

"Ela viu a reportagem (de A Gazeta), reconheceu ele na rua e veio nos avisar de que ele estava andando pelo bairro. Mas nem deu tempo de sair para procurar, porque logo depois ele apareceu. Graças a Deus!", afirma.