Homem que estava desaparecido há três dias volta para casa na Serra

André Silva de Almeida Pereira, de 41 anos, já está em casa. Ele havia desaparecido na última sexta-feira (17), depois que saiu de casa, no bairro Cascata, na Serra, para fazer um orçamento de pintura em Carapina. No entanto, no começo da manhã desta segunda-feira (20), ele voltou sozinho para casa.
Aliviada, a irmã de André, Tatiane Pereira dos Santos, de 36 anos, contou que o irmão afirmou que teria passado os últimos dias vagando pelas ruas do bairro onde mora.
"Ele voltou para casa hoje cedo. Chegou bem, dentro possível. Disse que passou esses dias todos perambulando pela rua", contou.
FAMÍLIA AINDA NÃO ENTENDE O QUE ACONTECEU
Ainda segundo Tatiane, uma vizinha chegou a avisar à família de que André estava andando pelo bairro, mas o operador apareceu minutos depois desse aviso e não foi necessário que a irmã saísse para encontrá-lo.
"Ela viu a reportagem (de A Gazeta), reconheceu ele na rua e veio nos avisar de que ele estava andando pelo bairro. Mas nem deu tempo de sair para procurar, porque logo depois ele apareceu. Graças a Deus!", afirma.
Segundo Tatiane, André não tem nenhum problema de saúde. Ele é funcionário de uma mineradora e faz trabalhos extras de pintura quando está de folga. A família agora quer investigar o que de fato aconteceu.