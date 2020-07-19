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Angústia

Família pede ajuda para encontrar homem que sumiu na Serra

André Silva de Almeida Pereira, de 41 anos, foi visto pela última vez na tarde da última sexta-feira (17) e desde então não retornou ligações ou respondeu mensagens dos familiares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2020 às 13:13

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 13:13

André Silva de Almeida Pereira está desaparecido desde 17 de julho
André Silva de Almeida Pereira está desaparecido desde 17 de julho Crédito: Arquivo pessoal
Atualização: André voltou para casa no começo da manhã desta segunda-feira (20)
A angústia tomou conta da família de André Silva de Almeida Pereira, de 41 anos, que desapareceu na última sexta-feira (17). Ele foi visto pela última vez por volta das 14h30, próximo ao Banestes, em Serra Sede, na Serra
Operador na área de uma mineradora, André fazia trabalhos extras de pintura quando estava de folga. Segundo a irmã, Tatiane Pereira dos Santos, de 36 anos, ele trabalhou normalmente na empresa na madrugada de quinta-feira (16) para sexta-feira. Quando chegou em casa, já se arrumou para encontrar um rapaz em Carapina, também na Serra, para fazer um orçamento de pintura. Era por volta das 8h quando saiu da residência, no bairro Cascata (ao lado de Serra Sede).
"A informação que temos é que ele encontrou esse rapaz e retornou pra Serra Sede. Tenho uma mensagem dele falando que já estava voltando. Aqui temos duas pessoas que afirmam ter visto e falado com ele, uma por volta das 11h e outra por volta das 14h30", conta a irmã.
André Silva de Almeida Pereira está desaparecido desde 17 de julho
André Silva de Almeida Pereira está desaparecido desde 17 de julho Crédito: Arquivo pessoal
De acordo com Tatiane, o celular de André permaneceu ligado e recebendo ligações até às 7h da manhã de sábado (18).  Porém, ele já não atendia ou visualizava o WhatsApp desde as 14h28 de sexta.
"Eu não sei o que pode ter acontecido, só sei que ele não nos deixaria sem notícias por tanto tempo", afirma a irmã, que não tem nenhuma suspeita do que pode ter acontecido. "Ele estava bem, trabalhando e satisfeito com o trabalho, namorando", completa.
A família registrou um Boletim de Ocorrência (BO) na 3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras, manhã deste domingo (19). Os familiares também fizeram buscas em UPA's e hospitais do município, mas não tiveram nenhum sinal de André. Ele vestia calça cor de vinho, camiseta e tênis preto quando foi visto pela última vez.

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