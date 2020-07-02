Polícia investiga desaparecimento de capixaba após voltar da Itália

César Augusto Bianchi tem 29 anos e aproximadamente 1,73 de altura. Além de tatuagens no peito e no braço esquerdo Crédito: Acervo pessoal

Polícia Civil do Espírito Santo está investigando o caso de um capixaba de 29 anos que desapareceu no último dia 7 de junho. Pai de cinco filhos, César Augusto Bianchi havia retornado há duas semanas da Itália, onde morou por seis meses com a esposa e o caçula, de apenas quatro anos de idade.

Conforme consta no boletim de ocorrência, ele teria sido visto pela última vez na cidade de Cariacica , na Grande Vitória . A pessoa que o acompanhava disse à família que ele recebeu uma ameaça por telefone e saiu do local em que estava, com o intuito de se entender com o homem que fez a ligação.

"Já são 25 dias de angústia, sem saber se ele está bem ou se está sendo machucado. Eu não tenho dormido e nem comido direito. A mãe dele está vivendo à base de remédio. O meu filho tem chamado pelo pai todos os dias e não sei o que dizer para ele" Jocimara Cavedo Cardozo Bianchi - Esposa de César Augusto Bianchi

Segundo o boletim, o atrito entre César Augusto e o homem que o ameaçou seria originário de um relacionamento de ambos com uma mulher. Para solucionar o conflito, ele iria para a região de Jacaraípe, na Serra . No entanto, por meio do GPS do celular, a família dele identificou que ele teria seguido, na verdade, para Vila Velha

Prima da esposa de César Augusto, a advogada Cristiane Cardozo está acompanhando o caso e revelou que o trajeto feito por ele  entre as duas cidades vizinhas  levou cerca de três horas. Foram várias paradas. O último sinal do aparelho é na Rua Itapemirim, na Praia de Itaparica, contou.

Da esquerda para a direita: Paulo César, Jocimara e César Augusto juntos na Itália Crédito: Acervo pessoal

A família desconfiou que algo havia acontecido quando as ligações não completavam e as mensagens em um aplicativo não eram entregues. Ele vivia nas redes sociais e sempre fazia videochamada com o meu filho; mas o último contato comigo foi no dia 5 de junho, contou a esposa Jocimara Cavedo Cardozo Bianchi.

Moradora de Milão, ela disse que o menino ainda não sabe do desaparecimento do pai. Estamos casados há quase três anos e esta foi a terceira ida dele para o Brasil. Falei para o meu filho que o papai está trabalhando e não pode falar. Não sei como explicar, desabafou, chorando.

DHPP: FAMÍLIA FAZ EXAME DE DNA

Apenas um dia depois do desaparecimento de César Augusto, na segunda-feira (8), um corpo foi encontrado carbonizado dentro de um carro em chamas, na Estrada do Dique, em Vila Velha. Por causa da destruição causada pelo fogo, não foi possível identificar o gênero e outras características da vítima.

No dia 8 de junho, um corpo foi encontrado dentro de um carro incendiado em Vila Velha, próximo do Shopping Boulevard Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil afirmou que a família de César Augusto esteve no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para fazer o teste de DNA, que permitirá identificar se o respectivo corpo é do desaparecido. O resultado do exame deve levar, pelo menos, 30 dias para ficar pronto.