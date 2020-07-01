Justiça nega pedido para soltar capixaba acusado de matar mineira nos EUA

De acordo com a polícia, eles teriam estrangulado a vítima com fio de um equipamento elétrico. Depois, envolveram o corpo da jovem em um edredom, o transportaram para outro local e o esconderam em uma caçamba de lixo no Deserto de Hot Springs. Para rejeitar o pedido de liberdade, o desembargador apontou as circunstâncias e a "crueldade envolvida" no crime, além do risco de fuga.