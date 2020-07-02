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Batalhão de Trânsito

Carga Pesada: operação usa drone para fiscalizar veículos em Vila Velha

A ação do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar abordou mais de 100 veículos; a equipe contou com a ajuda de um drone para realizar a fiscalização
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2020 às 17:32

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 17:32

Operação carga pesada, em Vila Velha
Operação carga pesada, em Vila Velha Crédito: Divulgação Polícia Militar
Uma operação do Batalhão de Polícia de Trânsito promoveu a fiscalização de veículos que passavam pela Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, na manhã desta quinta-feira (2). Intitulada de Operação Carga Pesada, a ação abordou mais de 100 veículos. Entre carretas, táxis e carros que prestam serviço aos aplicativos de transporte, a equipe recolheu documentos e autuou nove proprietários de automóveis.
Segundo informações da Polícia Militar, houve o recolhimento de uma carteira de habilitação (CNH), cinco certificados de registro e licenciamento de veículo (CRLV) e um guia de recolhimento de veículo (GRV). Foram 22 autos de infração lavrados.
A fiscalização autuou quatro condutores por apresentarem veículos em mau estado de conservação, outros quatro por transitarem em locais inadequados, como calçadas, e um por dirigir com a carteira vencida.
A Operação carga Pesada contou com a ajuda de um drone para realizar a fiscalização.

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