Trânsito

Motorista capota carro na Avenida Leitão da Silva, em Vitória

Acidente aconteceu na manhã deste domingo (19). Motorista foi socorrida por uma ambulância

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 10:41

Redação de A Gazeta

Carro capotou na altura do bairro Gurigica, em Vitória Crédito: Leitor | A Gazeta
Um veículo perdeu o controle e capotou na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na manhã deste domingo (19). Uma mulher, que dirigia o carro, ficou ferida após o acidente e foi socorrida por uma ambulância. O acidente aconteceu na altura do bairro Gurigica, por volta das 6h40.
Até às 10h da manhã, o automóvel permanecia no local. Segundo informações da Guarda Municipal de Vitória, por meio de nota, o acidente foi atendido pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. O veículo teria se chocado com a proteção da via e capotado em seguida.
Uma ambulância do Samu foi acionada para prestar o socorro à vítima. A Guarda Municipal esteve no local durante o socorro e sinalizou a via para evitar novos acidentes.

