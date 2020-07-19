Motorista capota carro na Avenida Leitão da Silva, em Vitória

Um veículo perdeu o controle e capotou na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, na manhã deste domingo (19). Uma mulher, que dirigia o carro, ficou ferida após o acidente e foi socorrida por uma ambulância. O acidente aconteceu na altura do bairro Gurigica, por volta das 6h40.
Até às 10h da manhã, o automóvel permanecia no local. Segundo informações da Guarda Municipal de Vitória, por meio de nota, o acidente foi atendido pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. O veículo teria se chocado com a proteção da via e capotado em seguida.
Uma ambulância do Samu foi acionada para prestar o socorro à vítima. A Guarda Municipal esteve no local durante o socorro e sinalizou a via para evitar novos acidentes.