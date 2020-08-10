Adolescente que desapareceu em Vitória é encontrada, diz pai

Uma semana após sair de casa dizendo que iria para São Paulo, a adolescente Bianca Paulino Mayworm, de 17 anos, foi encontrada pelos pais, que moram no bairro Jardim Camburi, em Vitória.
Pelas redes sociais, a família agradeceu o apoio de parentes e "desconhecidos solidários na busca por Bianca". Não há informações sobre a descoberta, mas em contato com a reportagem de A Gazeta, o pai, Luiz Massi, afirmou que Bianca foi localizada.
A adolescente havia saído de casa na última segunda-feira (3) e apesar de não informar sobre companhias, mandava mensagens diárias pedindo que os pais não se preocupassem.
Em um agredecimento veiculado em um aplicativo de mensagens, a família de Bianca pede privacidade, "apesar de entender a preocupação de todos nesta busca que se tornou coletiva".
"A divulgação e a ajuda de cada pessoa foi fundamental para que conseguíssemos encontrá-la. Obrigado", diz a nota de agradecimento compartilhada nas redes sociais.