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Adolescente que desapareceu em Vitória é encontrada, diz pai

Pelas redes sociais, a família agradeceu o apoio de parentes e 'desconhecidos solidários na busca por Bianca'

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 18:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 18:28
Bianca, de 17 anos, desapareceu nesta segunda (3) em Vitória
Bianca, de 17 anos, desapareceu na última segunda (3), em Vitória Crédito: Reprodução
Uma semana após sair de casa dizendo que iria para São Paulo, a adolescente Bianca Paulino Mayworm, de 17 anos, foi encontrada pelos pais, que moram no bairro Jardim Camburi, em Vitória.
Pelas redes sociais, a família agradeceu o apoio de parentes e "desconhecidos solidários na busca por Bianca". Não há informações sobre a descoberta, mas em contato com a reportagem de A Gazeta, o pai, Luiz Massi, afirmou que Bianca foi localizada.
A adolescente havia saído de casa na última segunda-feira (3) e apesar de não informar sobre companhias, mandava mensagens diárias pedindo que os pais não se preocupassem.

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Em um agredecimento veiculado em um aplicativo de mensagens, a família de Bianca pede privacidade, "apesar de entender a preocupação de todos nesta busca que se tornou coletiva".
"A divulgação e a ajuda de cada pessoa foi fundamental para que conseguíssemos encontrá-la. Obrigado", diz a nota de agradecimento compartilhada nas redes sociais.

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