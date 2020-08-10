Adolescente que desapareceu em Vitória é encontrada, diz pai

Bianca, de 17 anos, desapareceu na última segunda (3), em Vitória Crédito: Reprodução

Pelas redes sociais, a família agradeceu o apoio de parentes e "desconhecidos solidários na busca por Bianca". Não há informações sobre a descoberta, mas em contato com a reportagem de A Gazeta, o pai, Luiz Massi, afirmou que Bianca foi localizada.

Em um agredecimento veiculado em um aplicativo de mensagens, a família de Bianca pede privacidade, "apesar de entender a preocupação de todos nesta busca que se tornou coletiva".