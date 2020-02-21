Mãe procura filho desaparecido em Vila Velha

William da Silva Pontes de 10 anos Crédito: Internauta

A cada dia que passa a angústia é maior para Edna Aparecida da Silva Soares. O filho dela, William da Silva Pontes, de 10 anos, está desaparecido desde o último domingo (16), quando foi visto pela última vez no bairro Jabaeté, em Vila Velha.

De acordo com Edna, o menino que possui um grande índice de hiperatividade e toma remédios controlados, foi visto pela última vez quando saiu de sua residência para a casa de um amigo. No local, a criança chegou a fazer contato com a mãe por telefone. "Ele me ligou e disse que estava com o amigo, depois disso sumiu. Fico mais preocupada, porque ele não estava com carteira, celular ou qualquer tipo de documento. Estou desesperada", disse.

Na esperança de encontrar Willian, Edna realizou um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.