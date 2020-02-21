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Desaparecidos

Mãe procura filho desaparecido em Vila Velha

William da Silva Pontes, de 10 anos, está desaparecido desde o último domingo (16)

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 16:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2020 às 16:03
William da Silva Pontes de 10 anos   Crédito: Internauta
A cada dia que passa a angústia é maior para  Edna Aparecida da Silva Soares. O filho dela, William da Silva Pontes, de 10 anos, está desaparecido desde o último domingo (16), quando foi visto pela última vez no bairro Jabaeté, em Vila Velha.
De acordo com Edna, o menino que possui um grande índice de hiperatividade e toma remédios controlados, foi visto pela última vez quando saiu de sua residência para a casa de um amigo. No local, a criança chegou a fazer contato com a mãe por telefone. "Ele me ligou e disse que estava com o amigo, depois disso sumiu. Fico mais preocupada, porque ele não estava com carteira, celular ou qualquer tipo de documento. Estou desesperada", disse. 
Na esperança de encontrar Willian, Edna realizou um boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.  
A criança estava vestindo uma calça comprida camuflada, usava chinelos pretos e estava sem camisa. Além disso, ele está com o cabelo pintado com mechas loiras, segundo a mãe. Quem tiver qualquer informação da criança ou de seu paradeiro pode ajudar passando informações ao Disque-Denúncia, pelo número 181. Outra possibilidade é o contato direto com a mãe de Willian, por meio do telefone 27 99974-6432.

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