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Continuam buscas por jovem desaparecido em lagoa de Linhares

Uma equipe especializada em mergulho se deslocou de Vitória na manhã desta quinta-feira (20) para ajudar nas buscas

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 10:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 10:40
As buscas foram retomadas nesta quinta-feira (20) com apoio de uma equipe especializada em mergulho Crédito: TV Gazeta Norte/Reprodução
Continuam as buscas pelo jovem Alan Batista que desapareceu na Lagoa do Aviso, em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. O desaparecimento foi registrado na tarde desta quarta-feira (19), pouco depois das 16h30.
Na manhã desta quinta-feira (20), uma equipe especializada em mergulho se deslocou de Vitória para Linhares com o objetivo de ajudar nas buscas pelo jovem. Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local auxiliando nos trabalhos.
Um vídeo feito por um morador flagrou o momento em que o jovem tentava atravessar a lagoa. Nas imagens é possível ver o rapaz se debatendo na água por alguns instantes até que desaparece.

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FAMÍLIA

Familiares de Alan Batista acompanham de perto os trabalhos de buscas na lagoa onde o jovem desapareceu. Beatriz Batista é avó do rapaz e conta como tudo aconteceu. Ele desceu, estava tomando banho e falou que ele iria atravessar a nado, mas ele não aguentou e começou a descer. Aí ele perdeu o fôlego e afundou. Os meninos ainda gritaram que ele não viesse, que ele estava começando a ficar cansado, ele foi, teimou e veio, relata.
Eu fico esperando para Deus enviar uma pessoa que possa procurar e achar, para que nós possamos fazer o sepultamento dele, porque agora não tem mais jeito. Pedir a Deus força para mim e para os parentes dele que ficaram, lamenta Beatriz.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte

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