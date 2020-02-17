Morador de Marataízes que estava desaparecido é encontrado morto em lagoa

O corpo do produtor rural Jamil Brandão Benevides, de 43 anos, que estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira (10), foi encontrado nesta manhã de sexta-feira (14) em uma lagoa na localidade de Boa Vista, interior de Marataízes, Litoral Sul do Estado.
Segundo a Polícia Militar não havia sinais de violência no corpo e a suspeita é que a causa da morte tenha sido afogamento. A Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.
A família do produtor de abacaxi, fazia buscas para encontrar o agricultor de Marataízes desde o dia do desaparecimento. Após trabalhar, ele tomou um banho, disse que daria uma volta de bicicleta, mas não voltou para casa.
Segundo familiares, Jamil Brandão Benevides morava com a esposa e um filho. Ele fazia uso de remédios controlados, pois foi diagnosticado com depressão. Recentemente os médicos haviam trocado a medicação, pois ele se queixava de insônia.