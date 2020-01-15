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Irmão secreto de Cazuza recebe herança milionária após exame de DNA

O pai de Cazuza, em 2009, teria feito exame de DNA que comprovou que ele tinha um outro filho, que após a morte do progenitor do astro recebeu uma quantia milionária pelos bens deixados

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 10:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 10:51
O cantor Cazuza Crédito: Reprodução/Instagram @cazuzaoeternopoeta
O jornalista Alessandro Lobianco, da Rede TV, revelou nesta terça (14) que Lucinha Araújo, mãe de Cazuza, teria descoberto um irmão do cantor após o falecimento do marido, o produtor João Araújo. 
E a descoberta não é de todo sem sentido: as informações do jornalista dão conta de que o testamento deixado pelo pai do astro mostra que João teve um outro filho chamado Carlos Augusto Filgueira Magioli, que é capitão de fragata da Marinha do Brasil e nunca chegou a conhecer o irmão famoso. 
Ainda de acordo com Lobianco, em 2009 houve um contato entre pai e filho para buscarem um exame de DNA e comprovar o parentesco. Após o resultado positivo, João então incluiu Carlos como herdeiro. 

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Segundo a reportagem, o músico teria deixado um patrimônio de R$ 80 milhões e o filho, até então secreto, teria recebido R$ 20 milhões. 
Lobianco questionou Lucinha sobre o assunto, mas a mãe de Cazuza optou pelo silêncio para "não mexer em feridas". O jornalista da Rede TV garante que também buscou fontes próximas à família do cantor que teriam confirmado, de fato, a existência do irmão "perdido". 

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