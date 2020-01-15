Irmão secreto de Cazuza recebe herança milionária após exame de DNA

O cantor Cazuza Crédito: Reprodução/Instagram @cazuzaoeternopoeta

O jornalista Alessandro Lobianco , da Rede TV, revelou nesta terça (14) que Lucinha Araújo , mãe de Cazuza , teria descoberto um irmão do cantor após o falecimento do marido, o produtor João Araújo.

E a descoberta não é de todo sem sentido: as informações do jornalista dão conta de que o testamento deixado pelo pai do astro mostra que João teve um outro filho chamado Carlos Augusto Filgueira Magioli, que é capitão de fragata da Marinha do Brasil e nunca chegou a conhecer o irmão famoso.

Ainda de acordo com Lobianco, em 2009 houve um contato entre pai e filho para buscarem um exame de DNA e comprovar o parentesco. Após o resultado positivo, João então incluiu Carlos como herdeiro.

Segundo a reportagem, o músico teria deixado um patrimônio de R$ 80 milhões e o filho, até então secreto, teria recebido R$ 20 milhões.