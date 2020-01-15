Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Confusão!

Thammy cobra posição de Bolsonaro após nova foto polêmica

'Quero saber qual é a intenção', afirmou filho de Gretchen após vereador publicar duas imagens de sua família no Twitter

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 09:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 09:25
Thammy Miranda e a esposa, Andressa Ferreira, admiram o pequeno Bento Crédito: Cristina Ulla
Mais uma vez, o parlamentar Carlos Bolsonaro publicou uma foto de Thammy Miranda com o filho de cinco dias e a esposa em seu Twitter. Porém, ele não colocou nenhuma legenda na imagem. Em sua rede social, há pessoas que xingam Thammy e outras que demonstram apoio a ele.
E nesta terça-feira, Thammy fez um vídeo cobrando um posicionamento de Carlos Bolsonaro para saber se a foto publicada em seu perfil seria uma homenagem ou uma forma de preconceito. Ele disse que se a primeira opção for a correta voltará ao perfil para agradecer o fim do preconceito. Porém, caso a resposta seja a segunda, pensará em uma forma de processar o vereador do Rio.

Veja Também

Direto do The Voice Kids, Welcson Viegas agita colônia de férias no ES

Jogo de Panelas Espírito Santo: Rômulo vence reality da Globo

Ferrugem é acusado de vazar fotos íntimas de ex-namorada

É a segunda vez em poucos dias que Carlos Bolsonaro publica fotos de Thammy. E pela segunda vez, não publicou legenda, o que não deixa evidente qual a intenção por parte dele.
Até mesmo Gretchen, a mãe de Thammy, que acaba de terminar seu casamento, foi à página do parlamentar reclamar da exposição do filho. "Agora entendi. E realmente sinto pena de você. Um homem que não pode assumir sua sexualidade por causa do pai. Quado quiser um apoio, nossa família está à sua disposição, viu?", publicou ela.
Já a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, defendeu em sua conta no Twitter, nesta terça (14), o filho recém-nascido de Thammy Miranda, Bento, de comentários de usuários da rede social. 
"Apesar de nossas divergências ideológicas, quero que Thammy e Andressa saibam que estamos trabalhando muito para que Bento tenha um país melhor, mais seguro e onde as pessoas sejam respeitadas", escreveu. Damares pediu que seus seguidores e amigos não compartilhassem palavras negativas contra a criança.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26
Imagem de destaque
Por que o Golfo Pérsico tem mais petróleo do que qualquer outro lugar do planeta?
Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados