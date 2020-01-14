Ferrugem é acusado de vazar fotos íntimas de ex-namorada

O pagodeiro Ferrugem, conhecido por seu comportamento "rebelde", está envolvido em mais uma treta que, desta vez, acabou na Delegacia de Repressão a Crimes de Internet, do Rio de Janeiro. O cantor foi acusado pela ex-namorada de ter vazado fotos íntimas através de um perfil fake no Instagram e em um grupo de WhatsApp. As informações foram divulgadas na segunda (13), no programa "A Tarde é Sua", da Rede TV!
Assim que a notícia do crime virtual foi divulgada, os fãs - e, principalmente, quem não curte o trabalho do artista - se manifestaram nas redes sociais. Todos reprovando o comportamento do cantor.
CONFUSÃO
De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, antes de casar em 2018 com Thais Vasconcellos, o cantor teve um outro relacionamento de cerca de dois anos e meio. Para "matar as saudades" - devido à distância por conta dos muitos shows -, os pombinhos trocavam fotos íntimas pelo celular. Ela afirma que, após o término da relação, essas fotos foram vazadas na internet de má fé.
Comenta-se que a ex, antes de entrar com uma ação na justiça, tentou fazer contado com Ferrugem por várias vezes nas redes sociais, mas foi bloqueada. A moça, que hoje tem 23 anos, se reaproximou do artista em 2017, após uma briga do rapaz com a esposa Thaís. A ex-namorada afirma ter visto as fotos no computador de Ferrugem e, na época, tinha pedido para que as imagens fossem apagadas.
Em entrevista ao "A Tarde é Sua", a advogada da vítima afirmou que uma terceira audiência sobre o caso está marcada para 4 de março, no Juizado Especial Criminal do Rio de Janeiro. O cantor faltou as duas sessões anteriores, alegando problemas de agenda.
A assessoria de Ferrugem afirmou à atração da RedeTV! que em nenhum momento ele deixou de comparecer à audiência ou se absteve de cumprir qualquer determinação judicial e que o fato não é verídico. Eles ainda relataram que o artista lamenta o ocorrido e que seu cotidiano está pautado em valores éticos e morais, repudiando qualquer sensacionalismo com a vida particular do cantor.