Ferrugem é acusado de vazar fotos íntimas de ex-namorada

Ferrugem Crédito: Bernardo Zirkheuer

O pagodeiro Ferrugem, conhecido por seu comportamento "rebelde", está envolvido em mais uma treta que, desta vez, acabou na Delegacia de Repressão a Crimes de Internet, do Rio de Janeiro. O cantor foi acusado pela ex-namorada de ter vazado fotos íntimas através de um perfil fake no Instagram e em um grupo de WhatsApp. As informações foram divulgadas na segunda (13), no programa "A Tarde é Sua", da Rede TV!

Assim que a notícia do crime virtual foi divulgada, os fãs - e, principalmente, quem não curte o trabalho do artista - se manifestaram nas redes sociais. Todos reprovando o comportamento do cantor.

Ferrugem expõe fotos íntimas da ex namorada na internet, Vitor de Vitor e Léo agride a ex grávida de 4 meses... E o que aconteceu com eles? NADA! Sem contar que o goleiro Bruno ganhou uma série e contratos com time. Brasil bosta! — Jéssica Marques (@_jesssic) January 14, 2020

Ferrugem, bolsominion, acusado de vazar fotos íntimas da ex...

NUNCA

FALHA. — Denise, eu não aguento maaaaaais (@dpsk_) January 13, 2020

Ferrugem e só mas um dos milhares de idiotas que recebe nudes de uma mulher em confiança e vaza ... (falo mal dele como pessoa, não como artista.) #ranço ? — bombomzinho?? (@LaisMariano18) January 14, 2020

esse ferrugem vive fazendo merda pqp — matheus vansele (@Mathwxss) January 14, 2020

CONFUSÃO

De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, antes de casar em 2018 com Thais Vasconcellos, o cantor teve um outro relacionamento de cerca de dois anos e meio. Para "matar as saudades" - devido à distância por conta dos muitos shows -, os pombinhos trocavam fotos íntimas pelo celular. Ela afirma que, após o término da relação, essas fotos foram vazadas na internet de má fé.

Comenta-se que a ex, antes de entrar com uma ação na justiça, tentou fazer contado com Ferrugem por várias vezes nas redes sociais, mas foi bloqueada. A moça, que hoje tem 23 anos, se reaproximou do artista em 2017, após uma briga do rapaz com a esposa Thaís. A ex-namorada afirma ter visto as fotos no computador de Ferrugem e, na época, tinha pedido para que as imagens fossem apagadas.

Em entrevista ao "A Tarde é Sua", a advogada da vítima afirmou que uma terceira audiência sobre o caso está marcada para 4 de março, no Juizado Especial Criminal do Rio de Janeiro. O cantor faltou as duas sessões anteriores, alegando problemas de agenda.