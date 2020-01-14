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Chay Suede emociona ao exibir fotos do nascimento da filha, Maria

Ator capixaba Chay Suede postou primeiras fotos do nascimento de sua primeira filha, Maria, fruto de seu relacionamento com a também atriz Laura Neiva

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 09:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 09:07
  Crédito: Reprodução/Instagram @chay
Chay Suede recorreu ao seu perfil do Instagram para compartilhar as primeiras fotos do nascimento de Maria, sua primeira filha, fruto do relacionamento com a atriz Laura Neiva. Nesta segunda (13), o ator capixaba postou vários cliques fofos da menininha, que encantaram a web. 
O global ainda não tinha publicado nenhum registro do nascimento da herdeira. 

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"Dia 26 de dezembro de 2019, o mundo tornou a começar, nasceu Maria, minha primogênita. Seja bem-vinda, minha filha!", legendou ele no post que fez no Instagram. 

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