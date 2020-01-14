Chay Suede emociona ao exibir fotos do nascimento da filha, Maria

Chay Suede recorreu ao seu perfil do Instagram para compartilhar as primeiras fotos do nascimento de Maria, sua primeira filha, fruto do relacionamento com a atriz Laura Neiva. Nesta segunda (13), o ator capixaba postou vários cliques fofos da menininha, que encantaram a web.
O global ainda não tinha publicado nenhum registro do nascimento da herdeira.
"Dia 26 de dezembro de 2019, o mundo tornou a começar, nasceu Maria, minha primogênita. Seja bem-vinda, minha filha!", legendou ele no post que fez no Instagram.