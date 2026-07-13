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Trânsito

Acidente entre motos deixa homem e mulher feridos em Vitória

Publicado em

13 jul 2026 às 14:46
Duas pessoas ficaram feridas em acidente na Reta da Penha, em Vitória
Duas pessoas ficaram feridas em acidente na Reta da Penha Leitor | A Gazeta

Um homem e uma mulher ficaram feridos em um acidente envolvendo duas motos, no início da tarde desta segunda-feira (13), na Avenida Nossa Senhora da Penha, na altura da Praia do Canto, em Vitória.


A dinâmica do acidente não foi informada. Os feridos foram levados pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), também na Capital. Apesar da colisão, o trânsito fluía normalmente no trecho, segundo aplicativos de mobilidade.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Trânsito

Jovem morre após bater moto em poste em Barra Nova, São Mateus

Publicado em 13/07/2026 às 11:46

Um jovem de 23 anos morreu após perder o controle da motocicleta e bater em um poste na ES 010, em Barra Nova, São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (13). Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima já estava sem vida quando a equipe chegou ao local. O nome do motociclista não foi divulgado.


Uma equipe da Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia. A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre as circunstâncias do acidente e aguarda retorno.


Este foi o segundo acidente de trânsito com morte registrado no mesmo trecho em um intervalo de dois dias. No domingo (12), um homem de 48 anos, identificado como Luciano Faustino, morreu após sofrer um acidente de moto na mesma região.

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Marcelo foi levado à Delegacia de São Mateus junto a outros três homens, os quais foram autuados em flagrante.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Deu ruim

Flagrado com munição, suspeito oferece R$ 17 mil a PMs para ser liberado na Serra

Publicado em 13/07/2026 às 11:44

Um jovem de 25 anos foi preso após ser flagrado com munições e oferecer R$ 17 mil a policiais militares para ser liberado, no fim da tarde de domingo (12), no bairro Jardim Bela Vista, na Serra.


Segundo a Polícia Militar, durante patrulhamento, os militares avistaram Geysson Pereira Nascimento em atitude suspeita, próximo a um carro, em um local conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Durante a abordagem e buscas no veículo, foram encontradas munições e cerca de R$ 17 mil em espécie.


Ainda conforme a corporação, o jovem ofereceu o valor aos policiais para que fosse liberado, mas a proposta foi recusada. Os militares informaram ao suspeito que a conduta configurava o crime de corrupção ativa, e ele foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra.


De acordo com a Polícia Civil, Geysson foi autuado em flagrante por porte ilegal de munição de uso restrito e corrupção ativa e encaminhado ao sistema prisional.

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Trânsito

Motorista fica preso às ferragens após carreta tombar na BR 262, em Iúna

Publicado em 13/07/2026 às 10:55

Uma carreta tombou na BR 262, próximo ao trevo de Iúna, na Região do Caparaó do Espírito Santo, na noite de domingo (12). O motorista ficou preso às ferragens da cabine e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.


Segundo a corporação, o condutor estava consciente, mas não conseguia sair do veículo. Após o resgate, ele foi atendido e encaminhado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).


A reportagem procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para obter mais informações sobre as circunstâncias do acidente e o estado de saúde da vítima, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro Calogi

Incêndio atinge área de pasto na zona rural da Serra

Publicado em 13/07/2026 às 10:49
Incêndio atinge área de pasto na zona rural da Serra
Incêndio atinge área de pasto na zona rural da Serra Leitor A Gazeta

Um incêndio atingiu uma área de pasto no bairro Calogi, na zona rural da Serra, na manhã desta segunda-feira (13). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 8h30, mas, quando a equipe chegou ao local, as chamas já haviam sido controladas por trabalhadores da região, que utilizaram um trator para fazer aceiros e impedir que o fogo se espalhasse.


Apesar de o incêndio estar extinto, ainda havia muita fumaça no local, que, por causa dos ventos fortes, seguia em direção à pista de acesso à Serra Sede pelo Contorno. Segundo os bombeiros, a área atingida corresponde a dois campos de futebol.


Os militares informaram que não se trata de um incêndio em área de turfa, mas em uma região utilizada para criação de gado. Os animais haviam sido retirados da propriedade na última sexta-feira (10), e nenhum ficou ferido.


Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes permanecem no local para molhar o material sólido que ainda está em brasa, com o objetivo de reduzir a fumaça. Trabalhadores da região relataram suspeitar que o incêndio tenha sido provocado de forma criminosa. A corporação informou que a causa só poderá ser confirmada após perícia.


* Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta. 

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Clima

ES tem alerta amarelo de ventos costeiros para 23 cidades; veja quais

Publicado em 13/07/2026 às 10:00

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de ventos costeiros para 23 municípios do Espírito Santo nesta segunda-feira (13). O aviso, classificado como de perigo potencial, já está em vigor e permanece válido até o fim do dia.

Segundo o Inmet, a previsão é de intensificação dos ventos nas áreas litorâneas, o que pode provocar a movimentação de dunas de areia sobre construções localizadas na orla. Veja as cidades que podem ser afetadas:


  1. Alfredo Chaves
  2. Anchieta
  3. Aracruz
  4. Cariacica
  5. Conceição da Barra
  6. Domingos Martins
  7. Fundão
  8. Guarapari
  9. Iconha
  10. Itapemirim
  11. Jaguaré
  12. Linhares
  13. Marataízes
  14. Mimoso do Sul
  15. Piúma
  16. Presidente Kennedy
  17. Rio Novo do Sul
  18. Santa Leopoldina
  19. São Mateus
  20. Serra
  21. Viana
  22. Vila Velha
  23. Vitória

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Bairros Oriente e Rio Branco

Carreta não aguenta subir ladeira e fica atravessada em rua de Cariacica

Publicado em 13/07/2026 às 09:17

Uma carreta ficou atravessada na Rua Paulicéia, conhecida como "Estrada do Oriente" e "Descida da mãe d'água", entre os bairros Oriente e Rio Branco, em Cariacica. O veículo estava pesado e não aguentou a subida íngreme, vindo a atingir um muro. Ninguém ficou ferido.


Segundo as informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, o motorista estava vindo do estado do Rio Grande do Sul e seguia a rota do aplicativo GPS quando a carreta não suportou o peso. A carga era de MDF e seria entregue em um local próximo ao do incidente. 


A empresa responsável já foi acionada para retirar o veículo e carga, mas não há previsão exata de quando irá ocorrer. No momento, a via segue interditada. 

 

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Vazamento de água chama a atenção em avenida de Jardim Camburi

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Desperdício

Vazamento de água chama a atenção em avenida de Jardim Camburi; vídeo

Publicado em 13/07/2026 às 06:48

Um vazamento de água que começou na noite de domingo (12) chamou a atenção de moradores na Avenida Dr. Herwan Modenese Wanderley, no cruzamento com a Rua Lumberto Maciel de Azevedo, em Jardim Camburi, em Vitória. O repórter Alberto Borém, da TV Gazeta, esteve no local e constatou que o problema seguia no início da manhã desta segunda-feira (13). 


Imagens (veja acima) mostram o volume de água que tomou conta da pista. Para evitar acidentes, moradores colocaram cones no local para sinalizar o trecho e impedir a passagem de veículos.

Equipe da Cesan já está no local realizando os reparos no vazamento
Equipe da Cesan já está no local realizando os reparos no vazamento Leitor A Gazeta

A Prefeitura de Vitória informou que enviou uma equipe ao local. Já moradores da região relataram à reportagem que uma equipe da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) está na avenida realizando os reparos no vazamento.


Segundo a reportagem da TV Gazeta apurou, o problema foi causado após o rompimento de uma adutora. Com isso, o abastecimento de água na região pode ser afetado.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
ES 010

Homem morre em acidente de moto em São Mateus

Publicado em 12/07/2026 às 17:46
Luciano Faustino, de 48 anos, morreu no local
Luciano Faustino, de 48 anos, morreu no local Reprodução/ TV Gazeta

Um homem de 48 anos morreu após sofrer um acidente de moto na madrugada deste domingo (12), na ES 010, na altura de Barra Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo informações apuradas pelo repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, a vítima é Luciano Faustino.


As causas do acidente não foram informadas pela Polícia Militar. Uma equipe foi ao local e encontrou uma motocicleta tombada para fora da pista e sobre o corpo do condutor, que já estava morto. A Polícia Científica foi acionada.


A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), localizada em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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Jovem que estava desaparecido é encontrado morto em área de mata em Colatina

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Vila Isabel

Motociclista morre após bater em muro de casa em Cariacica

Publicado em 12/07/2026 às 15:16
Corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória Guilherme Ferrari/Arquivo

Um motociclista, de 30 anos, morreu na manhã deste domingo (12), após se envolver em um acidente, em Cariacica.  Ele bateu contra o muro de um casa no bairro Vila Isabel. A Polícia Militar e o Samu foram acionados, e a morte foi constatada ainda no local.


"Durante a ocorrência, foi verificado que o condutor não possuía habilitação e que a motocicleta apresentava licenciamento em atraso", disse a PMES. Segundo a corporação, a dinâmica do acidente não pôde ser oficialmente esclarecida no local, devido à ausência de testemunhas. Ao repórter de Diony Silva, da TV Gazeta, moradores informaram, posteriormente, que o motociclista estaria tentando resolver tentando resolver problemas mecânicos no veículo. 


Ele teria falado com um amigo, que deu algumas dicas e conseguiu religar a moto. A vítima, então, teria dado uma volta no quarteirão, mas, na conclusão do percurso, teria atingido o meio-fio e colidido com o muro de uma residência.


A Polícia Científica foi acionada, e mais informações sobre a ocorrência foram solicitadas à corporação, mas ainda não houve retorno. 

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Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Bairro São Marcos

Jovem que estava desaparecido é encontrado morto em área de mata em Colatina

Publicado em 12/07/2026 às 13:37

Um jovem de 22 anos foi encontrado morto na tarde de sábado (11) em uma área de mata no bairro São Marcos, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O corpo de Bernardo Miorim Andreatta foi localizado em uma região de difícil acesso, caído em meio às pedras. 


De acordo com a Polícia Militar, Bernardo estava desaparecido havia dois dias. O capacete e o celular dele foram encontrados por um familiar próximo a uma área de esgoto. Com as informações, os agentes da PM deram apoio ao Corpo de Bombeiros e iniciaram as buscas no local. Após uma varredura na área, os bombeiros encontraram o corpo. 


A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina. As circunstâncias da morte dependerão do resultado dos exames periciais. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina.

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Geizy Gomes

TV Gazeta Sul / [email protected]
Geizy Gomes
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