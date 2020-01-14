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Lucas Lucco adota cadela que perdeu patinha após ser atropelada

O animal adotado pelo cantor Lucas Lucco não tem uma das patinhas traseiras porque se envolveu em um acidente com um trem

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 08:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 08:50
O cantor Lucas Lucco Crédito: Reprodução/Instagram @lucaslucco
O cantor Lucas Lucco, 28, já tem uma nova moradora em sua casa. É a Lupita, uma cadelinha que ele adotou em Campinas, no interior de São Paulo.
O animal não tem uma das patinhas traseiras porque se envolveu em um acidente com um trem. Esse foi um dos motivos que levaram o artista a querer adotá-la.

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"Passei em Campinas/SP para conhecer a minha nova filhinha. Ela ganhou um paizão", divertiu-se em uma rede social.
"A todas essas pessoas dedicadas às causas animais no Brasil. Obrigado! Sem vocês nem sei o que seria desses anjos com patas. Jajá ela vai poder ir para casa", publicou.
Lucco já tem outros cachorros em sua casa que farão companhia à Lupita. Um deles é um chow chow.

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