Lucas Lucco adota cadela que perdeu patinha após ser atropelada

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Passei em Campinas/SP pra conhecer a minha nova filhinha! ? Ela foi atropelada por um trem a alguns dias atrás e acabou ganhando um paizão! kkkkk Ah! E perdeu uma das patinhas. Obrigado pelo trabalho @adotegavaa por esse cuidado lindo que a todos nós alegra. A todas essas pessoas dedicadas às causas animais no Brasil. Obrigado!!! Sem vcs nem sei oq seria desses anjos com patas. Já já ela vai poder ir pra casa. Deixem o seu oi pra LUPITA ?? #TodosOsSeresMerecemOCéu